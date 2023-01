Clara Chía Martí pasó a ser el centro de críticas desde que Gerard Piqué decidió blanquear la relación que comenzaron semanas después de la ruptura del exfutbolista con Shakira. Los fans de la cantante todavía siguen insistiendo con que el exjugador del Barcelona cometió actos de infidelidad.

Lo cierto es que la joven de 23 años sigue en el ojo de la tormenta, tanto de los medios de comunicación como de los haters que provienen desde las cuentas de redes sociales de apoyo a Shakira. Uno de los aspectos que ha salido a la luz recientemente es la existencia de una supuesta hermana de la relacionista pública.

Si bien se sabía que la novia de Piqué es hija única y que su familia pertenece a la clase alta de Barcelona, ya que su padre es abogado y su madre trabaja en la firma Kosmos del exdeportista, también era de público conocimiento que creció en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y asistió a los colegios de renombre.

Pero lo cierto es que ahora, desde el programa emitido por YouTube, "Chisme No Like", el conductor ha revelado que la joven española no es hija única y tiene una hermana menor (a la cual le lleva un año) que han querido ocultar intencionalmente de la prensa y se llama Johana.

Según Javier Ceriani, la familia de Clara Chía Martí quiere ocultar de la exposición pública a Johana, para que no salga a la luz las verdaderas circunstancias del clan. "Tiene sus redes sociales y muchas veces allí se manifiesta, habla y dice cosas", expresó el periodista. Lo que insinuaron desde el programa es que la estrategia se mantiene en pie para que los medios sigan creyendo que la familia pertenece a la clase alta y de buena reputación.

"Hay un marketing [...] de que es una chica de familia de ricos, que fue a los mejores colegios, que tiene las mejores notas, que es de la realeza y eso no es verdad", fue contundente Ceriani. "Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros, quiere decir que hubo problemas económicos en su familia, no es Lady Di, ella es un invento", fue lo que afirmó el comunicador.

MF