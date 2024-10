Shakira en Estadio GNP: Zonas donde no debes comprar por vista limitada

El regreso de la cantante colombiana con cuatro de sus conciertos serán en la capital del país, por lo que ha generado que los fans estén eufóricos por asistir a las fechas programadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX).

Algunos fans de Shakira temen que la experiencia se vea afectada por no haber comprado los mejores asientos, pues quienes ya tiene sus boletos saben lo complicado y aclamado que fue la lista de espera para poder escuchar en vivo a la intérprete de "Loba" en “Las Mujeres Ya No LLoran World Tour”, y lo peor sería que el concierto se viera afectado por no tener complicaciones para la visión del show.

Aquí te contamos cuáles son las zonas que no debes comprar, ya que se verán afectadas, pues serán instaladas algunas torres en la plancha que harán que complicarán la visión desde algunas secciones en los próximos shows del 19, 21, 23 y 25 de marzo del 2025 .

La torres serán colocadas entre General B y las zonas de Platino, a la altura de la ZONA GNP, en la sección 5 y 6. Además de que algunas secciones de las gradas tendrán una vista limitada por la misma razón.

Mapa del Estadio GNP Seguros en la CDMX. TICKETMASTER

Alguna de las zonas que se verán más afectadas por las torres son:

Zona GNP 7, 8, 9 y 10

Naranja C 25, 26, 27, y 28

Verde C 19, 20, 21 y 22

