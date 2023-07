Shakira, una sirena a prueba de todo

La estrella colombiana, Shakira, sigue cosechando éxito tras éxito. Este 2023 ha sido de lo más relevante en su carrera al anotarse hits como “Music Sessions, Vol. 53” con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Acróstico” con sus hijos y recientemente “Copa Vacía”, tema que presentó hace unas semanas con la colaboración de Manuel Turizo, donde interpreta a una enigmática sirena.

A propósito de este reciente proyecto, la colombiana habla en entrevista sobre cómo fue estrechar lazos con su paisano, hacedor de éxitos como “La Bachata”.

“‘Copa Vacía’ es una canción que escribí el año pasado. Es una canción muy personal y que he estado reservando para compartirla en un momento especial. Pensé en Manuel Turizo por la calidad y la profundidad de su voz, porque quería un tono grave en la canción, quería un acompañante que tuviese una voz muy masculina y me parece que Manuel es así. Además, me enorgullece compartir este tema con alguien de mi tierra, de la misma región a la que pertenecemos los dos que es la costa colombiana. Y me encanta estar en la compañía de alguien como él, que además es un profesional, un divino y una gran persona”.

En este momento, el videoclip ya tiene 51 millones de reproducciones en YouTube. La cantante recuerda que se dieron varias anécdotas al momento de poner en marcha este audiovisual: “Es un video que nos tomó mucho tiempo, no sólo en realizar, también en concebir. Requirió de mucho esfuerzo y detalle, no fue nada fácil porque casi no pude usar las piernas durante todo el video; estaba cargando una cola que pesaba unos nueve kilos… la cola de la sirena fue todo un desafío”.

También acota que fue un rodaje muy largo. “Manuel fue todo un profesional, no se quejó en ningún momento a pesar de las largas horas, estuvo bajo el agua… le habíamos prometido que iba a estar calientita pero no sé qué pasó que estaba helada, fue un campeón, pero nos la hemos pasado genial”.

Pese a todo, también hubo un momento de mucha pericia, pues Manuel le había advertido que se iba a romper la pecera, “y me tu tuvieron que sacar deprisa de ahí; se empezó a inundar el set y me tuvieron que acercar una grúa y sacarme con el columpio”.

Shakira desde siempre ha sido una artista que le gusta explorar con sonidos y fusiones, así que había que preguntarle cómo mantenerse fiel a su identidad mientras experimenta con otros estilos y colaboraciones: “Con honestidad, siendo fiel a mí misma, a mis deseos, a mi libertad personal y artística. Como dice la canción: ‘hace rato tengo sed’… sigo teniendo mucha sed y mucha hambre de saber, de conocer… mucha curiosidad, y eso es lo que quizá me mantiene explorando nuevos ritmos, fusiones, sonidos y escribiendo, queriendo juntarme con otra gente, que siempre es como una inyección a la carrera de uno mismo”.

Finalmente, la colombiana habla de sus fans, quienes la defienden a capa y espada y que siempre están con ella en las buenas y en las malas: “Uno de los momentos que no olvidaré jamás, fue cuando regresé a los escenarios después de que tuve el accidente de las cuerdas vocales; encontrarme con mi público y saber que estaban ahí esperándome, fue tan emotivo. Siempre han estado en los momentos más difíciles de mi vida, apoyándome, defendiéndome, protegiéndome y creo que tengo los mejores fans del mundo, estoy convencida de eso, no tengo ninguna duda”.

¿La tercera en discordia?

Si bien Shakira está disfrutando de las mieles del éxito a nivel laboral, la cantautora también se ha convertido en blanco de rumores, y más si se tratan de su vida personal.

Y es que ayer en las redes sociales se difundieron diversas teorías de que la colombiana sería parte de las razones tras la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía.

Es así que apenas unas horas después de que la revista “People” confirmara el fin de la relación entre el exitoso cantante de reguetón y su famosa prometida, una inesperada controversia estalló. Rauw Alejandro y Rosalía comenzaron su idilio en 2021, y ahora se separan en medio de un gran revuelo generado en las redes sociales, pues salieron a la luz imágenes y videos del intérprete de “Ron Cola” junto a una figura sorprendente: Shakira.

Así es, una de las solteras más codiciadas del momento se encuentra en el centro de este nuevo e intrigante escenario.

En las imágenes que están circulando en internet se puede observar a los cantantes pasando un rato agradable en Puerto Rico, en compañía de los hijos de la intérprete de “Antología”, Sasha y Milan.

Cabe señalar que las fotos causaron el enojo de los seguidores de Rosalía, quienes no dudaron en señalar Shakira como la “tercera en discordia”; aunque ayer, también surgieron las teorías de que el cantante sólo es amigo de Shakira y con quien sí estaría relacionado es con la modelo Valeria Duque.

De acuerdo con “People”, diversas fuentes confirmaron que pese al “amor y el respeto” que se tienen, Rauw Alejandro y Rosalía habían tomado la difícil decisión de separarse, aunque cabe resaltar que hasta el momento ninguno de los dos ha aclarado la situación. La voz de “Despechá” y el famoso eran considerados como una de las parejas más consolidadas del medio, por lo que el punto final de su amorío sorprendió a más de uno.

CT