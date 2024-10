Sergio Corona celebra sus 96 años de edad

Sergio Corona es uno de los comediantes más importantes y reconocidos de nuestro país. Nació en Pachuca, Hidalgo, el 7 de octubre de 1928, por lo que el día de hoy celebra sus 96 años en compañía de la producción de “Como dice el dicho”, programa donde aún trabaja y planea hacerlo durante mucho tiempo.

Muchos han sido los papeles por los que es conocido entre los mexicanos, tales como “Plaza Sésamo”, “Julio Regalado” o “Hasta que el dinero nos separe”.

De acuerdo con información proporcionada por El Universal, el actor hidalguense no tiene intenciones de retirarse de los medios de comunicación en un futuro próximo. Su deseo no es quedarse encerrado en su casa, sino que busca seguir trabajando en lo que le apasiona hasta que ya no pueda caminar o hablar. En sus propias palabras “no tiene ningún criterio para renunciar a la vida”.

En la misma entrevista, Sergio Corona expresó que su modelo a seguir es su amigo Ignacio López Tarso, que aunque no cumplió con su expectativa de llegar hasta los 100 años, sí pudo vivir hasta los 98 con muy buen ánimo y ganas de seguir adelante.

Te puede interesar: Profeco revela cuál es el supermercado más económico del país

López Tarso fue un reconocido actor y cineasta de la escena mexicana del siglo XX, especialmente famoso por la Época de Oro. Es reconocido por su participación en la película “Macario”, la cual fue la primera cinta mexicana en ser nominada a un Oscar en la categoría de “Mejor película en lengua extranjera”.

Sergio Corona, fiel a su visión positiva de la vida, también expresó que "No hago ningún esfuerzo, ni una disciplina maravillosa, sino respeto a la vida, me gusta vivir, no abuso, no soy borracho, ni vicioso, no le hago a ninguna droga, tengo unas hijas queridas; he sido afortunado. Gracias a la vida que me ha dado tanto".

Del mismo modo, afirmó que no le tiene miedo a la muerte, y que, aunque desea vivir hasta los 100 años, está abierto a que pase lo que tenga que pasar, pues ya vivió muchos años y es un proceso natural de la vida de cualquier ser humano.

Con información de SUN

CM