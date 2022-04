Señora México Internacional Jalisco alista su gran final

El próximo 7 de mayo, teniendo al Salón Desfilia de Expo Guadalajara como sede, el certamen Señora México Internacional celebrará su final estatal para designar a la ganadora del título Jalisco, quien se sumará a las candidatas para el concurso en su etapa nacional e internacional.

El encuentro, dirigido nacionalmente por Claudia Magallón, entregará el título de Señora México Internacional Jalisco, en tanto que la segunda participante con mayor puntaje será designada como Señora Turismo, para que ambas coronadas participen en el certamen nacional el próximo 4 de junio en la ciudad de Tijuana y posteriormente tengan la posibilidad de aspirar a la plataforma internacional, como ahora lo harán Frida Gutiérrez, quien representará a México el próximo 24 de julio en Tennessee, y Cecilia Gutiérrez, quien será la abanderada mexicana en Singapur en noviembre de este año.

Formando parte de las finalistas que disputarán la corona del certamen Señora México Internacional en su capítulo Jalisco, Patricia Montes comparte su entusiasmo por tener la oportunidad de representar a la tierra del mariachi y el tequila, indicando que este concurso se ha convertido en una experiencia de aprendizaje, fortaleza y crecimiento personal.

“Cuando vi la convocatoria de Señora México pensé que podría ser una buena idea para hablar de esto, de dar a conocer mi proyecto, si quedo bueno y si no pues no pasa nada. No estaba decidida al 100 por ciento, pero un día antes mi marido me dijo ‘anímate, inténtalo, qué puedes perder’. Así fui al casting, hablé de mi libro, quería darle voz, y a la semana me avisan que estoy en las 14 finalistas”, comenta Patricia.

Aunque las dudas rondaron a Patricia sobre lo que implican los certámenes de belleza, relata que su perspectiva ha cambiado positivamente no solo por la gran amistad que ha forjado con las demás participantes de este proyecto, pues también ha encontrado la forma de exponer una de sus más grandes pasiones enfocada en socorrer a perritos desamparados y en condiciones vulnerables y que ha dado como resultado el proyecto “Cuando tocan tu alma”, reflejado en un libro autoría de Patricia y en un programa online –disponible en Facebook- que cada viernes, a las 21:00 horas, comparte nuevos episodios para concientizar sobre el cuidado responsable de los perros, impulsando campañas y demás iniciativas para charlar sobre los impactos del abandono y la esterilización, por ejemplo.

“Lo que hace perfecta a una mujer es justo lo que tienes dentro"

“De verdad los animales tienen esa capacidad de enseñarnos cosas, pero tenemos que estar abiertos a eso, a ser sensibles y creo que hoy en día lo que nos falta como seres humanos es volver a ser sensibles”, indica Patricia, quien ha vertido este tipo de experiencia en su formación hacia la corona de Señora México Internacional Jalisco.

“Lo que hace perfecta a una mujer es justo lo que tienes dentro, que te valores, que independientemente de tus marcas de vida proyectes eso, que aprendas a ver a las mujeres con amor y respeto, entender las cosas que han vivido”, expresa Patricia Montes al resaltar el trabajo de organización y respeto que ha marcado Señora México Internacional, puntualizando el apoyo que en todo momento se brinda a las candidatas para desarrollarse emocional y personalmente.

