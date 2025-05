Nodal dice NO a cantar a dueto con Luis Miguel por este motivo

Christian Nodal sorprendió al solicitarle a Luis Miguel que no acepte cantar a dueto con él, pues reconoció que, es tan grande la admiración y respeto que le inspira "El Sol", que es consciente de que su rango vocal es mucho menor que el de Luismi.

En una entrevista con "Venga la alegría", Nodal, a propósito del estreno de su nuevo álbum, conversó con el matutino y le dio a conocer algunos detalles de su vida cotidiana.

Entre ellos, reveló que, cuando no está arriba de los escenarios o grabando en el estudio, suele estar en casa, en compañía de su esposa, Ángela Aguilar, y lleva actividades recreativas como pintar o componer.

También dijo ser un amante del cine, confiando que su cinta favorita es "El Mariachi", dirigida por Robert Rodríguez.

Pero, por encima de sus gustos, la respuesta que destacó más, fue cuando indicó que, si tuviera que pagar un boleto para ver a un artista en vivo, sería, sin duda alguna, para ir a ver a Luis Miguel.

Fue así que, Ricardo Cazares, quien lo entrevistaba, le expresó el éxito que supondría, tanto para él como para "el Sol", hacer un dueto juntos.

Sin embargo, Nodal se mostró renuente ante esta idea ya que, a su consideración, Luismi es un artista que está en otro nivel.

"No grabes conmigo, no le hagas eso a tus fans, por favor; nunca me humillaría así", expresó.

Aclaró que no se trataba de un desdén al "Sol", sino al contrario, por lo que expresó que, un gran sueño cumplido, sería que Luis Miguel interpretara una canción compuesta por él, en donde su voz no estuviese involucrada.

"Que él grabara una canción mía, sería glorioso, pero que yo cante con Luis Miguel, no creo que estemos en el mismo rango vocal".

Cuando Cazares le dijo que, de trabajar juntos, la colaboración sería todo un "madrazo", con una sonrisa, Nodal contestó:

"Nunca lo sabremos, de igual manera".

MV