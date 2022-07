La cantante Selena Gómez nació un día como hoy en 1992 en Texas, Estados Unidos. La también actriz se desempeña, además, como compositora, productora, diseñadora y actriz.

Gómez comenzó su carrera en la actuación a los 10 años, participando en la popular serie infantil Barney and friends, pero no fue hasta 2007 que logró su primer papel protagónico en la famosa serie de Disney Channel, Wizards of Waverly Place.

Sus inicios en la industria de la música fueron a través de la firma discográfica Hollywood Records, y con ella participó en la grabación de temas para las producciones de Tinker Bell (2008) y Another Cinderella Story (2009).

Asimismo, fue hasta el año 2009 cuando la entonces adolescente formó su banda Selena Gomez & The Scene. En conjunto lanzaron su primer álbum de estudio Kiss & Tell, el cual fue muy bien recibido por el público. Así mismo, lanzó una línea de ropa y perfume llamada "Dream Out Loud", así como un esmalte de uñas.

Selena además se dedica a otro tipo de obras y proyectos. En 2009, la UNICEF la convirtió en la embajadora de buena voluntad más joven de la historia, con tan sólo 17 años.

Posteriormente, tras la separación de Selena Gomez & The Scene en marzo de 2012, y luego de tres álbumes lanzados, la intérprete de Naturally (2009) se enfocó en la actuación, periodo en el que incursionó en doblaje para la película Hotel Transylvania (2012), en la cual prestó su voz a la protagonista, “Mavis”. A este proyecto le siguieron películas como Spring breakers (2012) y Getaway (2013).

A mediados del 2012, Selena regresó a la música, pero ahora como solista, con el álbum Star Dance, mismo que tendría como primer sencillo Come & get I, que obtuvieron comentarios positivos de los críticos.

Le siguieron los discos Revival (2015) y Rare (2020).

Entre los años 2017 y 2020 se convirtió en productora ejecutiva de la serie para Netflix, 13 reason why (2017), la cual aborda el tema del suicidio, el bullying y los abusos entre adolescentes.

En los últimos años, Gómez ha hecho colaboraciones exitosas como los sencillos "De una vez" y “Baila conmigo” junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, además de que el 4 de octubre de 2021 colaboró en el álbum Music of the spheres (2021) de la banda Coldplay.

Actualmente, Selena Gómez es una de las cantantes juveniles considerada como referente del empoderamiento femenino. De acuerdo con Billboard, ha vendido más de 6.7 millones de álbumes en el mundo y más de 22 millones de sencillos.