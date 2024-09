En una reciente entrevista con Vanity Fair, Selena Gómez habla de varios aspectos de su vida y de su carrera.

Su carrera principal, la actuación; su hobbie, la música; su emprendimiento, ‘Rare Beauty’, son algunos de los temas dentro de esta conversación, pues su papel de Mabel Mora en la comedia ‘Only murders on the building’ ha sido todo un éxito, tanto que el año pasado recibió su primer nominación a un Emmy como mejor actriz de comedia.

A su vez, habla de su papel en el musical Emilia Pérez, que se espera el próximo noviembre en cines, y la que dice ha sido “la actuación más cruda de su carrera”.

En cuanto a su vida personal, confiesa que se está tomando un descanso de Instagram, sólo que esta vez no lo anunció públicamente, pues tiene la costumbre de hacer un post diciendo que se “tomará un descanso de redes” para luego volver a los pocos días. "Aprendí a no decir eso más", menciona.

Además, profundiza un poco en su relación con el productor Benny Blanco, con quien llegó a colaborar en varios proyectos musicales, y con quien mantiene una relación desde julio del año pasado. “Nunca me habían querido de esta manera. Él solo ha sido una luz, una luz total en mi vida” , afirma.

Habló sobre el plan de vida que tiene en mente, pues antes de conocer a su pareja, ella ya tenía claro que quiere comenzar a formar una familia a los 35. Anteriormente, Gómez ha dicho que estaría abierta a adoptar algunos niños, y que el papel de la adopción es muy importante en su familia, ya que su propia madre fue adoptada de pequeña. Menciona que si no lo hubiera sido, “probablemente no estaría aquí. No sé cómo habría sido su vida, ella y yo estamos muy agradecidas por cómo se desarrolló la vida”.

Finalmente, confiesa algo que nunca antes había dicho públicamente: " nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios bebés. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que estuve en duelo durante un tiempo”.

Habla de la adopción y la gestación subrogada como buenas opciones para que se pueda convertir en madre, y que a pasar de que no es como lo hubiera querido ni imaginado, ahora se encuentra bien con ello. “Me hizo sentir muy agradecida por las otras salidas para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío, será mi bebé ”.

Selena Gómez fue diagnosticada con lupus en 2013 , una enfermedad crónica autoinmune que hace que el sistema inmunológico del cuerpo ataque el tejido sano, que puede causar inflamación y afectar los órganos internos. A raíz de ello, se ha sometido a varios tratamientos médicos para tratar la enfermedad, tales como la quimioterapia e incluso un trasplante de riñón.

Lo cierto es que hoy en día, la actriz, cantante y empresaria, luce muy sana, tranquila y feliz, tanto con su vida como con su carrera. Dice que está orgullosa de su camino y de quien es; “No voy a cambiar mi nombre, pase lo que pase. Soy Selena Gámez. Eso es todo”.

