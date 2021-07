Se fortalece "Jaliwood". Crean nuevo foro de cine y TV

La oferta de espacios para desarrollar cine y televisión crece en Jalisco con la llegada de Foro Sprocket Digital -Av. Prolongación Américas 1160, Altamira, Zapopan-, un lugar con 520 metros cuadrados e instalaciones adecuadas para todos los requerimientos técnicos. Este proyecto corre bajo la dirección de José Antonio Ascensio, quien en entrevista con EL INFORMADOR, conversa más sobre la activación de este foro que impulsará también a la industria del entretenimiento en el Estado.

“Jalisco, y sobre todo Guadalajara por ser la capital del Estado, es un centro de producción muy importante de unos años para acá. Y la idea del foro salió por la pandemia, y por una serie de situaciones en que éste era un salón de eventos, que como tal, se cerró desde marzo del año pasado. Yo soy el representante de la ‘Hacienda El Carmen’ que es parte del corporativo ‘La Sauceda’ (como se llamaba antes el salón). Entonces, con los dueños del lugar tuvimos una plática a inicios de año, dónde me preguntaban qué hacíamos con este espacio que llevaba un año cerrado”, y llegó la propuesta de hacer un foro.

JOSÉ ANTONIO ASCENCIO. El director del Foro Sprocket Digital comparte los beneficios de la apertura de este espacio. EL INFORMDOR/ A.CAMACHO

“Nos avocamos al desarrollado del proyecto y para la primera o segunda semana de abril comenzamos con la adaptación del lugar, lo cual nos tomó alrededor de cuatro meses, ya lo logramos, pero desgraciadamente la pandemia nos obliga a no hacer inauguración, pero es un foro diseñado para hacer bastantes cosas, como comerciales, películas, series de televisión, realidad virtual, animaciones, videojuegos y efectos visuales, lo configuramos de tal forma que no solamente se pueda hacer una sola cosa aquí, sino que pueda haber variedad de proyectos y además, está adecuado para poder seguir haciendo eventos como los que había antes, pero definitivamente no con la misma cantidad de personas, es ahora con un aforo consciente”.

Resalta José Antonio que el monto de inversión real para este foro es de ocho millones de pesos; son recursos privados, pero esto no termina, porque se seguirán adecuando y ampliando, “la idea central aquí es que se rentan metros cuadrados”.

El costo base de la renta del foro es de 30 mil pesos por día, e incluye ciertas áreas como una oficina de producción, un cuarto de descanso para los actores, baños, cuarto de maquillaje y vestuario, internet, aire acondicionado y estacionamiento techado para 20 vehículos. Y hay otros extras que se van cotizando dependiendo del tamaño del proyecto.

Sin embargo, también hay la oferta de una cocina industrial donde se puede ofrecer catering, “eso le ahorra esfuerzo a una compañía sobre los servicios de alimentación, así como la subestación eléctrica, pues esto te evita tener que contratar una planta de luz. Entonces, este lugar es como una boutique cinematográfica de varios servicios”.

Sobre si ya hay producciones listas para desarrollarse en el foro, comparte: “El lunes que entra (2 de agosto) ya va a estar abierto el foro como tal al público, pero durante la obra, estuvieron hablando una docena de productores, grandes y medianos, preguntando básicamente si ya estaba abierto el espacio, algunos se veía que ya tenían la necesidad de rentar un foro, hay una cosa curiosa, calcularía que tenemos un 60% de foros contra el 100% de proyectos que los demandan, ojalá hubiera más porque tendríamos más infraestructura para ofrecer, pero sí se ve que los productores están deseosos de tener más lugares como estos para poder realizar muchas producciones”. Expresa por ejemplo, que ya hizo cuatro cotizaciones para un spot y tres series de televisión.

INSTALACIONES. Cuenta con todo lo necesario para que una producción se concentre en este lugar de 520 metros cuadrados. EL INFORMADOR/ A.CAMACHO

Sobre las alianzas con las instituciones y organizaciones dedicadas a la industria fílmica, resalta José Antonio, que sí las habrá. “Por supuesto que haremos alianzas con ellos, pues es parte de generar sinergia y eso ayuda a generar más proyectos. Podemos hacer una serie de cosas aquí no solamente como foro tradicional, sino, ya adaptado a las nuevas necesidades de nuestra nueva realidad”.

José Antonio tiene estudios en Ciencias de la Comunicación y Cine, y se ha desarrollado sobre todo en el área de producción en televisión, spots y cine, así también ha sido parte de la organización de conciertos, es productor, asesor y director de fotografía.

En su camino por el campo audiovisual acumula 40 años de experiencia.

