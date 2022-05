“Se Regalan Dudas Love Tour”, una plática casual con humor

Lety Sahagún y Ashley Frangie, las presentadoras del podcast “Se Regalan Dudas”, están más que listas para presentarse en su ciudad natal, Guadalajara, con su “Love Tour” el próximo 2 de junio en el Teatro Diana. Este show es una plática casual, educativa y empática con un tono de humor que divierte a los espectadores mientras recorren las diferentes etapas del amor y todos esos mitos e ideas tóxicas acerca de él.

En entrevista con EL INFORMADOR, ambas comunicadoras hablan sobre esta presentación donde tendrán como invitadas a la terapeuta Ani Navarro y a la escritora y emprendedora Romina Sacre. “Estamos bien emocionadas porque las dos somos de Guadalajara y cualquier pretexto para ir siempre es una buena idea, pero además nos presentamos en el Diana a donde hemos ido a ver a grandes ídolos, así es que es como un sueño”, comparte Lety, quien expresa que planearon un show para hablar del amor, porque es el tópico que más se comenta y se vive en “Se Regalan Dudas”.

“Pero también porque queríamos retarnos a nosotras mismas en traer un show completamente nuevo y renovado, distinto a lo que hayamos presentado antes, donde ahora incluimos a una de las mejores terapeutas en el tema del amor y de pareja, Ani, quien viene con nosotras a esta gira, y además con una invitada especial que nos emociona mucho, Romina Sacre, ella ha estado dos veces en el podcast, sus episodios son sobre el amor y han sido de los más escuchados. Entonces, queremos crear un espacio en el que buscamos reírnos y divertirnos con todas esas cosas erróneas que perseguimos en el nombre del amor, pero también donde podamos aprender a hacerlo de manera distinta, en la relación donde ya estamos o queremos construir”, expresa.

Cada show será para ellas también un momento de aprendizaje y de obtener herramientas que sumen a una nueva visión sobre el amor. El tour desmitifica los mitos en el nombre del amor, Lety y Ash van deshilando esas ideas sobre el amor romántico y las referencias culturales equivocadas sobre él. Además, los micrófonos se abren al público, por lo que las cuatro mujeres en el escenario estarán respondiendo las preguntas que tenga la audiencia alrededor de este tema.

Sobre cómo se vibran las emociones de estar frente a un público en vivo en comparación con sentir el cariño a través del podcast, Ash responde: “Creo que es de las cosas que más nos gustan (el contacto directo) porque al final del día Lety y yo estamos solitas en una cabina de audio con el especialista. Y es un poco como nuestro sueño poder interactuar con nuestra comunidad y que le puedan preguntar también al experto, no solo nosotras. Creo que es increíble, después de una pandemia, poder tener la posibilidad de vernos en vivo con la gente que nos escucha, divertirnos, poder preguntar y demás, es un show súper interactivo donde participa mucho la audiencia”.

Finalmente, en cuanto a la visión actual que ellas tienen sobre el amor, reitera Ash que hay una mayor libertad para entregarse a él. “Es un momento muy chido donde por primera vez nos estamos cuestionando los mitos alrededor del amor y si son ciertas esas ideas tan grandes con las que crecimos, a mí me llena de esperanza saberlo, pero sé que es un momento que asusta mucho, porque tal vez todo lo que creía del amor no es como lo pensé, por ejemplo, que las relaciones a largo plazo toman más tiempo que el que me dijeron, como sociedad estamos en un momento muy importante para redefinir varias cosas que tienen que ver con el amor, pero también con la vulnerabilidad y la responsabilidad”.

TOMA NOTA

Agéndalo

“Se Regalan Dudas Love Tour” en el Teatro Diana. Sábado 2 de junio a las 20:30 horas. Boletos de 450 a 850 pesos.