Scream Park regresa a Guadalajara; descubre dónde y cuándo

Tras dos años de ausencia, el parque temático Scream Park regresará a Guadalajara con su nueva experiencia “Into the Woods”, que del 13 de octubre al 13 de noviembre, se instalará en Parque Trasloma.

Como parte de las actividades en el marco de Halloween, Scream Park y su experiencia “Into the Woods” se enfocará en brindar un “escalofriante y terrorífico” recorrido con algunos de los elementos y personajes más representativos de la temporada en donde los géneros del terror, el miedo y el suspenso reinan internacionalmente.

De acuerdo a Scream Park, en esta edición 2022, el público podrá acceder al parque temático a partir del 13 de octubre de las 19:00 a 01:00 horas, señalando que los asistentes podrán permanecer “el tiempo que puedas soportarlo”, recomendando que esta experiencia es recomendada para mayores de 13 años de edad, y en algunas experiencias el acceso será para mayores de 18 años, además de que se contará con acceso para personas con discapacidad, así como apego a las medidas anti COVID.

“Descubre los límites del miedo en Scream Park: Into the Woods Guadalajara, el parque temático de terror más grande de Latinoamérica. Son un sinfín de sustos, monstruos, laberintos y experiencias terroríficas, este Halloween lo pasarás con los pelos de punta”, ha indicado el parque al referir que se tendrán activados más de 10 mil metros cuadrados de atracciones como: Krazy Klown, The Witch, Insanity, Factory y Seance, por ejemplo.

¿Cuánto costará ingresar a Scream Park?

La entrada general incluye el acceso al parque y a 5 atracciones terroríficas. Costo: 400 pesos.

La entrada VIP incluye zonas de descanso y el pase Fastpass para agilizar tu participación en las atracciones. Costo: 750 pesos.

La entrada Chill no incluirá atracciones, únicamente el acceso al parque, zona general donde habrá música y shows artísticos. Costo: 200 pesos.

Entrada general para estudiantes presentando credencial vigente. Costo: 250 pesos.

Más información y accesos en: https://feverup.com/m/119948?utm_source=partner&utm_medium=facebook_11299&utm_campaign=119948_gdl&fbclid=IwAR0o3EJisvfbFLyxWWChEqgZihAt4EwN3vd7HSIGEVIKTR5HrRMjFbUuQA4