Sarah Brightman seduce con brillo vocal

Sarah Brightman se encuentra en tierras mexicanas para presentar su nueva producción, Hymn (lanzado en 2018). La sede para su concierto en Jalisco fue el escenario del Auditorio Telmex, donde comenzó la música pasadas las 9 de la noche.

El telón se abrió para recibir a la soprano británica y a los músicos que la acompañan: un ensamble de cuerdas, un coro (con voces masculinas y femeninas) y una banda con el formato de batería, bajo, guitarra y piano. El público la recibió con aplausos efusivos y vítores. Sarah salió a cantar de negro y corona brillante, atuendo que cambiaría conforme avanzó la velada.

El primer dueto llegaría para la tercera canción, aunque la voz del compañero de Brightman no se escuchó en sus primeros versos al no tener el micrófono abierto. El detalle se resarció con el final del tema, pues la interpretación de las cantantes generó una ovación de los presentes.

Tras los aplausos Sarah hizo una pausa en musical para saludar: “Buenas noches, señoras y señores. Estoy muy feliz de estar de regreso en Guadalajara. Bienvenidos y gracias por haber venido”. Desde el público la gente trató de comunicarse con la cantante, incluso con frases como “¡Te amo!”, a lo que Sarah respondió: “También los amo, y por eso he creado un espectáculo con temas de mis discos anteriores y de mi nuevo álbum”. Posteriormente Sarah presentó al tenor Vincent Niclo.

La artista regresó al frente del escenario con una nueva vestimenta, más florida en su parte superior. La música continuó, al igual que los cambios en el look de la cantante. Hijo de la luna fue la canción que interpretó poco después, para dar cuenta de sus capacidades de cantar en diferentes idiomas (algo que ha hecho a lo largo de su carrera).

Entre el repertorio al que recurrió la cantante hubo covers de rock, como Who Wants to Live Forever de sus compatriotas Queen. Para ejemplificar la vocación del crossover que ha caracterizado la carrera de Sarah, su siguiente tema fue aria de operetta, que quiso interpretar después de escuchar a Luciano Pavarotti cantarla, platicó. Se trató de Tu Che M’Hai Preso Il Cuor.