Sameer, talento creciente

Esperar a que las oportunidades lleguen por sí solas no es una opción para Sameer, el cantautor tapatío que desde su propia trinchera ha decidido abrir las puertas que le permitan explotar por completo su talento en la industria musical.

El convertirse en un artista multifacético lo vale para proyectarse como una de las promesas más fuertes de la escena nacional y con su primera producción de estudio ya lista para salir al mercado, Sameer presenta su carta más fuerte “Luna llena”, canción con la que debuta de manera formal en la industria.

“Yo apuesto mucho por el góspel, es mi esencia vocal, esto está siendo el sello de mis canciones. ‘Luna llena’ es un parteaguas en mí, la canción habla de cuando en algún momento de tu vida te pierdes de tu camino, que no sabes qué estás haciendo, que estás en un limbo, pero es válido cuando de pierdes y te vuelves a encontrar”.

Sameer destaca que la competencia sonora en México es fuerte y en ese intento por cautivar al público se presenta como un artista dispuesto a explotar sus diversos potenciales no solo como intérprete, pues la composición y la producción de su propio contenido también son elementos que lo fortalecen para marcar una diferencia en la escena pop con una peculiar combinación de géneros con el respaldo del R&B, el soul, el folk y una pizca de electrónica.

“Este disco es una sinergia de muchos géneros desde el country, soul, jazz, trap, electro-pop, me atreví a salirme del esquema musical del pop más convencional, todas mis experiencias me dieron ese impulso, ahora serán 12 canciones. Encontré un equilibrio en el que no pierdo mi esencia, todo esto ha sido un reto sincronizar todo”.

La experiencia detrás

Aunque el disco debut de Sameer es una de sus máximas pruebas de fuego, el cantautor tapatío cuenta con una sólida trayectoria previa que le ha enseñado a moverse con éxito en la industria, pues desde 2014 se consolidó al ser ganador del concurso “Possibility challenge”, que lo llevó a grabar en el codiciado estudio “Victoria Records” en Monterrey, Nuevo León.

“Mi carrera empezó a los 13 años, desde ahí compongo música y después pase a ponerle letra a eso que creaba. Mi hermana mayor me dio el ejemplo, ella cantaba y tocaba la guitarra, lo ya veía y le pedí que me enseñara, me llamó la atención la música y de manera autodidacta me adentré de lleno, quería aprender, empecé a foguearme cantando en los camiones, en parques, en la calle, como cualquier otra persona que va iniciando, eso me ayudó mucho para saber cómo desenvolverme”.

Posteriormente, en 2015, Sameer fue reconocido como el mejor intérprete vocal en el Festival Santa Cecilia para canciones inéditas, plataforma que también lo animó a explorar otros escenarios como el festival musical de Guadalajara FIMPRO y ser el artista responsable de abrir el concierto de Charlie Rood en 2017.

“Con esto me fui metiendo más en la industria, conocí a gente del medio, a saber platicar de mi proyecto, definir qué es lo que quería. Conocí a la comunidad de arte Ballenato, hice audiciones y también les gustó mi proyecto, me acercaron más a la música, aunque este proceso se detuvo, aproveché esos contactos para seguir impulsando el proyecto y conecté con Hado Estudio, desde ahí empezamos a trabajar otra vez en mi propuesta”.