Sam Smith y Demi Lovato hacen colaboración musical

Las estrellas del pop Sam Smith y Demi Lovato, revelaron a través de redes sociales una próxima colaboración que lanzarán el viernes 17 de abril, aunque no adelantaron el título del tema musical.

En las respectivas cuentas de Instagram de los solistas, publicaron una fotografía de ambos con vestimenta deportiva y medallas olímpicas seguido del mensaje: "Estoy listo, 17 de abril". Smith añadió: "Increíblemente feliz de lanzar esta canción con mi hermosa y talentosa amiga. Te amo Demi, no puedo esperar a que todos lo escuchen ESTE VIERNES".

Asimismo, los cantantes publicaban con anticipación los indicios de su unión de talentos, misma que confirmó el manager de Lovato, Scooter Braun, en Twitter con la inscripción: "esta semana".

Por su parte, el británico Sam Smith informó en un comunicado el retraso de su siguiente producción To Die For, debido a la pandemia del coronavirus, el cual iba a ver la luz en mayo próximo; además, hará algunas modificaciones en el título: "cambiaré el nombre de mi álbum y retrasaré la fecha de lanzamiento, pero no se preocupen, habrá un disco este año, ¡lo prometo!".

