Sam Smith se identifica como "Xenosexual", ¿qué es lo que significa?

Sam Smith, cantante británico de reconocida trayectoria internacional, ha generado conversación en redes sociales y medios de comunicación tras declarar que se identifica como xenosexual. Conocido por éxitos como "I'm Not the Only One" y "Unholy", el artista ha sido una figura relevante dentro de la música pop y soul de los últimos años, destacando no sólo por su talento vocal, sino también por su apertura sobre temas personales relacionados con la identidad y orientación sexual.

Desde el año 2019, Smith ha sido una figura visible en la conversación sobre identidades no tradicionales. En ese entonces, anunció que se identificaba como persona no binaria, es decir, alguien que no se reconoce estrictamente dentro del binomio masculino-femenino. Esta declaración, aunque apoyada por muchos, también generó reacciones encontradas y marcó un punto importante en su carrera artística y personal.

Más recientemente, ésta persona ha expresado sentirse atraíde por lo que denomina “lo no humano”, una orientación que ha descrito con las siguientes palabras: “Me atraen cosas que no son humanas, no lo puedo explicar, sólo se siente. Si no lo entiendes, pues ni modo” . Esta afirmación ha sido interpretada como parte de lo que se conoce como xenosexualidad.

INSTAGRAM/samsmith

¿Qué se entiende por xenosexualidad?

Este término, aunque aún no reconocido oficialmente por entidades científicas o colectivos LGBT, se refiere a una atracción que escapa a los parámetros tradicionales de la orientación sexual humana. No se limita a un interés hacia seres extraterrestres o personajes de ciencia ficción, sino que puede involucrar vínculos emocionales o románticos con entidades abstractas, figuras imaginarias, conceptos no humanos e incluso objetos inanimados.

A pesar de no contar con una validación institucional, la xenosexualidad se encuentra dentro de una gama creciente de identidades que buscan reflejar experiencias personales más allá de lo comúnmente aceptado. Algunas interpretaciones incluyen atracción hacia personajes ficticios, ideas simbólicas o representaciones que no pertenecen al mundo real tal como lo conocemos.

¿Quién es Sam Smith?

Samuel Frederick Smith, conocido artísticamente como Sam Smith, nació en Londres en 1992. Alcanzó la fama internacional en 2014 gracias al álbum "In the Lonely Hour", y desde entonces ha sido galardonado con múltiples premios, incluidos Grammy, Brit Awards y un Óscar. A lo largo de su carrera, ha hablado abiertamente sobre su proceso de autodescubrimiento y ha sido un referente dentro de la comunidad LGBTQ+. Su arte ha estado constantemente acompañado de una profunda exploración personal que ha nutrido tanto sus letras como su imagen pública.

BB