Sam Smith es uno de los cantantes más exitosos y ricos alrededor del mundo, sus canciones como "Unholy", "Dancing with a stranger" o "How do yo sleep?" lideran las listas de popularidad, pero hasta la estrella británica ha sufrido con la búsqueda del amor como cualquier otro mortal.

Recientemente, Smith reveló que solía ser un ferviente usuario de las aplicaciones de citas como Tinder y Hinge; sin embargo, jamás tuvo éxito con sus ligues, incluso sus perfiles fueron cancelados por las propias plataformas, por una peculiar razón.

En una plática con el ET Canadá aseguró que ya no tiene cuentas en estos sitios, pues llegaron a pensar que se trataba de un farsante, lo que ocasionó que fuera dado de baja.

"Hice Tinder una vez; creo que me echaron, y también me echaron de Hinge porque pensaron que no era yo".

El intérprete explicó que, a pesar de que estas aplicaciones suelen contar con un proceso de verificación de perfil, ninguna se tomó la molestia de realmente hacerlo, por lo que decidió no volver a probar suerte con ninguna de ellas.

¿Un nuevo amor?

Por suerte para Sam, sus días de ligar por internet parecen haber quedado atrás, ya que se ha especulado que por fin encontró a su media naranja.

Se trata del diseñador Christian Cowan, con quien ha sido visto en algunas ocasiones. Los rumores se hicieron más fuertes a raíz de unas fotografías en las que ambos aparecen en actitud romántica, mientras pasean por las calles de Nueva York. Incluso, en algunas se puede apreciar al inglés besando la cabeza de Cowan.

CR