¿Sale o no de "Hoy"? Galilea Montijo acaba con polémica

Con un toque de sarcasmo, Galilea Montijo desmintió a aquellos "amigos de altos ejecutivos" que han estado diciendo que se va de "Hoy".

La razón por la que se ausentará dos días será porque se va al Teletón de EU, y que también tomará vacaciones, pero que por lo pronto, tanto ella como la producción se quedan todo el 2022.

"¿Cuántas veces te has ido, Gali, como 58 según la prensa?", dijo Andrea Rodríguez, productora del matutino.

En el video que Galilea subió a sus historias de Instagram estaba acompañada de Andrea y de Andy Escalona.

"Cuando me he ido ustedes lo saben, ha sido por salud, por trabajo, pero también siempre lo he dicho que si el día de mañana, porque también los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido, la empresa o yo, sería la primera en decirles".

Al igual que Galilea, Andrea y Andy, Arath de la Torre, "El Negro" Araiza, Tania Rincón y Paul Stanley seguirán siendo parte del elenco de "Hoy".

JM