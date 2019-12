Said Sandoval, un líder ancestral

El actor Said Sandoval sumó este 2019 un nuevo éxito en su carrera, con su participación en la aclamada serie de “Hernán” (cuya segunda temporada está confirmada para filmarse el próximo año).

Vía telefónica, el histrión mexicano contó las razones por las cuales la gente ha visto y recomendado “Hernán”: “Creo que todos y cada uno de los personajes de esta serie se convierten en una responsabilidad muy grande para todos los compañeros. Para mí en específico cada reto se convierte en un placer distinto. Cuando un proyecto brinda la posibilidad de aprender, de hacer algo, de esforzarnos a lograrlo, son pequeños hallazgos. Tuve que aprender a hablar algo de náhualt; los entrenamientos para las batallas fueron importantes”.

Además de esos extra, la creación de su personaje (Puxku, uno de los líderes nativos) fue compleja: “No es que haya referencias claras y reales de los comportamientos de nuestros ancestros como sociedad. Hay muchas cosas que quedan a la perspectiva de cada uno de nosotros. En mi caso se convirtió en un trabajo de reconexión con la tierra, la naturaleza, con la vida, con el respeto a la vida en general. Creo que a final de cuentas la carga genética la traemos dentro, a pesar de que hayamos pasado por el mestizaje aún corre esa sangre indígena”.

Para Said, “son muchos éxitos los que ha logrado ‘Hernán’ en poco tiempo. Son a causa de un gran esfuerzo, de la gran producción, de unos grandes efectos especiales, a cargo de El Ranchito, el equipo encargado de ‘Hernán’ y encargados también de los efectos en ‘Juego de Tronos’. Hay una conjunción de esfuerzos, que termina por lograr un producto sumamente ambicioso”.

Said Sandoval tiene varios proyectos para el cine y la televisión. ESPECIAL

La trama que narra, de corte histórico, se vincula directamente con nuestro presente: “Justo una historia muy importante, creo que la apuesta que hace la productora por este producto es muy bello. No se retratan héroes y villanos, lo que tenemos es el choque de dos culturas. No dista de la realidad actual, siguen existiendo genocidios por diferencias de creencias. Es algo de lo cual a partir de ‘Hernán’ podríamos conectar con esa consciencia y darnos cuenta de que esa barbarie que en algún momento sucedió sigue siendo latente, parte de nuestra responsabilidad intentar modificar poco a poco estas conductas que terminan por ser nocivas”, reflexionó el actor.

Said ha trabajado en otras series, como “Club de Cuervos”. Para el actor cada trabajo “se convierte en una gran oportunidad de mostrar y demostrar mi trabajo, las capacidades, lo que puedo lograr como histrión es algo que se agradece: tener trabajos tan diversos entre sí. Esto da la posibilidad de hacer conexión de diferentes formas, con distintos tipos de espectadores”.

¿Qué sigue para Said?

Said tiene varios estrenos próximos, como “Masacre en Teques”, dirigida por Rodrigo Hernández-Cruz: “Es un proyecto que grabamos hace año y medio”. Otro proyecto es “Poderoso Victoria”, que grabó este año con Damián Alcazar, Edgar Vivar, Roberto Sosa, Lalo España, entre otros. De actores como Alcazar y Daniel Giménez Cacho, Said comentó que ha aprendido “el trabajo duro, el esfuerzo, la dedicación, el amor por lo que uno hace, la pasión, la entrega y el respeto, y tener pies de plomo: seguir pisando la tierra como cualquier otra persona y tratar a todos como iguales”. Además, Said Sandoval se encuentra colaborando en la preproducción de otros largometrajes, uno de ellos como productor.