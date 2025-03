¿Sadie Sink aparecerá en la nueva pelicula de Spider-Man? Esto es lo que se sabe

Después de todo el éxito que recibió tras su participación en la última temporada de Stranger Things, Sadie Sink aparece entre el elenco de Spider-Man 4. Aunque aún no está confirmado qué personaje interpretará la actriz, algunos fanáticos comienzan a especular que probablemente estará apareciendo en el filme como Jean Gray, un personaje icónico de los X-Men.

Si esta teoría es cierta, se podría abrir una puerta de posibilidad en la que los mutantes tuvieran participación en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esto toma fuerza desde que comenzaron los rumores de que Marvel estaba pensando en la introducción de los X-Men a sus próximas fases.

Por otra parte, también está la posibilidad de que el personaje de Sadie Sink sea el nuevo interés amoroso de Peter Parker, puesto a que “Spider-Man No Way Home” terminó con un desenlace solitario para Peter después del hechizo de Doctor Strange, la posibilidad de que el protagonista se vuelva a enamorar no es tan descabellada.

Lo que sí se puede adelantar de la joven actriz es que su personaje será crucial para la trama de esta nueva entrega. Dicha producción comenzará a rodarse a finales de este año, cada detalle acerca del proyecto se mantendrá en secreto.

La cuarta película de Spider-Man, aún sin título, tendrá un nuevo director, Destin Daniel Cretton , quien debutará en la saga, tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts.

Las tres anteriores entregas de la saga también han estado protagonizadas por la aclamada actriz estadounidense Zendaya, aunque su participación en el proyecto todavía no ha sido confirmada, los fanáticos esperan volver a verla de regreso en esta próxima película.

Sin duda, las expectativas de esta nueva película del hombre araña son muy altas y con el reciente anuncio de la participación de Sadie Sink los fanáticos de la franquicia están impacientes por respuestas.



