Después de meses de espera, Disney por fin lanzó el primer trailer oficial del live-action de Lilo y Stitch , una nueva versión de la película animada estrenada en 2002.

Dirigida por Dean Fleischer Camp, el filme llegará a la pantalla grande el próximo 22 de mayo del 2025.

Primer tráiler oficial

Luego de un pequeño teaser publicado hace unos meses, en el que se mostró el nuevo aspecto de nuestro querido extraterrestre, este miércoles, a través de redes sociales, Disney difundió el primer tráiler oficial del live-action, en donde podemos ver a todos los personajes tan queridos y memorables de esta película.

La pequeña Maia Kealoha, de 7 años, debuta como actriz dando vida a la tierna Lilo, mientras que Sydney Agudong interpreta a Nani, su hermana mayor y tutora legal. Por su parte, Chris Sanders es la voz de Stitch, el experimento alienígena fugitivo, que se hace pasar por un perro y se convierte en la rebelde mascota de Lilo.

En el tráiler se observan muchas similitudes con la animación original , sin embargo, naturalmente agregaron elementos a la historia, respetando la esencia. Tal como en la versión animada, la relación entre la pequeña y su “mascota” se construye alrededor del concepto hawaiano de “ohana”, que significa “familia”. “A veces, la familia no es perfecta. Pero eso no significa que no sea buena”, dice Lilo en el tráiler.

ESPECIAL / YOUTUBE / DISNEY STUDIOS LA

Otro de los aspectos importantes dentro de la animación es la banda sonora, en la que se utilizan varias canciones del “Rey del Rock and Roll”, Elvis Presley, ya que Lilo es gran fanática del cantante. En el tráiler demuestran que este aspecto se mantiene fiel.

Puedes disfrutar el tráiler aquí:

Stitch en CGI

Al ser un personaje extraterrestre, la recreación de Stitch con CGI fue uno de los más grandes retos de la producción , sin embargo, su diseño se mantiene fiel al personaje “tierno y esponjoso” original, generando comentarios positivos por su apariencia. Además, Chris Sanders, quien prestó su voz para el doblaje, es la misma voz del personaje original.

ESPECIAL / YOUTUBE / DISNEY STUDIOS LA

En esta nueva versión podremos ver a nuevos personajes y nuevas situaciones para enriquecer la historia. No obstante, este es una de los live-action más esperados en mucho tiempo, debido a las reacciones tan positivas que ha tenido el público fanático de Disney.

Disney ha readaptado clásicos como La Bella y la Bestia, Cenicienta, El rey León, Aladdín, La Sirenita, entre otros. Blanca Nieves y los Siete Enanos es la siguiente en la lista, pues se estrenará este 20 de marzo. Lilo y Stitch llegará a la pantalla el 22 de mayo, y el live-action de Moana vendrá hasta el próximo año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL