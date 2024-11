SEVENTEEN es la primera banda de K-Pop presente en Pal' Norte

La música coreana ha ganado terreno a nivel global, y su popularidad continúa creciendo, convirtiéndose en uno de los géneros más escuchados en diversos países. México se destaca entre los países con mayor audiencia de K-pop, siendo uno de los principales consumidores de este género después de Filipinas, India, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

Dentro del vasto panorama de la música coreana, algunas boybands y grupos femeninos han logrado hacerse un nombre, pero SEVENTEEN ha logrado destacar por su versatilidad musical, abarcando géneros como pop, hip-hop, R&B y electrónica. Las letras de sus canciones, que exploran temas desde el amor hasta el autoconocimiento, les han permitido construir una comunidad sólida y conectar profundamente con sus seguidores. Este impacto cultural también les ha permitido lograr uno de los logros más importantes en su carrera: ser el primer grupo de K-pop en presentarse en el reconocido festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey, México.

El Origen de SEVENTEEN

SEVENTEEN no es solo un grupo de K-pop más; su historia comienza mucho antes de su debut oficial en 2015. La formación de sus integrantes fue un proceso largo y exhaustivo, en el que cada miembro pasó por un entrenamiento intensivo antes de ser presentado al público. Fue este arduo proceso el que les permitió construir una carrera sólida y despegar hacia la fama internacional.

El grupo debutó oficialmente el 26 de mayo de 2015 con el EP 17 Carat y el sencillo “Adore U” (Te adoro). Desde su primer día sobre el escenario, su presentación fue bien recibida, destacándose por su talento y por la energía que transmitían durante sus actuaciones. Su éxito fue inmediato, y pronto comenzaron a ganar reconocimiento por sus complejas coreografías y su capacidad para convertir cada show en un evento inolvidable.

A lo largo de los años, SEVENTEEN ha realizado numerosas giras, consolidándose como una de las bandas más influyentes del K-pop. En su camino hacia la cima, han acumulado diversos premios internacionales. Entre sus logros más destacados se encuentran el Premio iHeartRadio 2021 como mejor artista de K-pop, el reconocimiento como Artista Social del Año 2021 en los Billboard Music Awards, y el premio como Artista del Año en los Asia Artist Awards durante tres años consecutivos: 2019, 2020 y 2021.

A pesar de no haber alcanzado aún el primer lugar en el Billboard Hot 100, SEVENTEEN ha logrado un impresionante éxito en el Billboard 200, donde varios de sus álbumes han alcanzado el puesto número uno, como Your Choice (2021) y Face the Sun (2022).

SEVENTEEN en México: Tecate Pa’l Norte

Uno de los eventos más importantes de la escena musical mexicana es el festival Tecate Pa’l Norte, que se celebra cada año en el Parque Fundidora de Monterrey. Para la edición de 2024, que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de abril, el festival promete una programación variada que incluirá géneros musicales de todo tipo, y SEVENTEEN será uno de los grandes protagonistas. El grupo de K-pop actuará el primer día del festival, tras haber logrado un rotundo éxito en Corea del Sur, donde agotaron las entradas para dos conciertos.

Este será un hito importante para el grupo, ya que se presentará junto a artistas internacionales como Green Day, Massive Attack y The Chainsmokers. La noticia de su participación en este evento llegó poco después de que SEVENTEEN inaugurara su Pop-Up Store en la Ciudad de México, en el barrio de Roma Norte. Del 18 al 20 de octubre, y nuevamente el 25 de octubre, los fans del grupo pudieron adquirir productos exclusivos relacionados con su más reciente álbum. Este evento especial no solo fue un encuentro con los seguidores de la banda, sino también una oportunidad para celebrar el éxito de su último trabajo, que vendió 3 millones 16 mil copias una semana después de su lanzamiento.

BB