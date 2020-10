“Rotten Mákina” lleva a Tiaré Scanda al streaming

La actriz y productora Tiaré Scanda no suelta las letras y tras debutar en el guionismo cinematográfico con el filme “Ahí te encargo”, estrenado recientemente en Netflix; ahora regresa al escenario teatral con “Rotten Mákina”, montaje que escribió y en el actuará por primera vez en la dinámica de las transmisiones virtuales.

“Rotten Mákina” contempla una temporada exclusiva de seis funciones que se transmitirán en vivo desde el Foro Shakespeare, para contar esta historia dirigida por Marcelo Tobar y también protagonizada por Federico Di Lorenzo, quien da vida a un rockstar que está al filo del declive.

“Son dos personajes que se encuentran en una clase online, y el personaje de Federico es un exrockero que fue muy exitoso y ahora en sus casi 50 años volvió a vivir con sus papás, y en estas clases se conecta una alumna que es muy peculiar y le revoluciona la vida. Es un divertimento, estoy tratando de hacer lo que se hacer en esta nueva normalidad”.

La actriz que ha protagonizado producciones emblemáticas como “Muchachitas”, puntualiza que el acercamiento con la escritura no es nuevo, pues en su trayectoria suma otros proyectos que la han situado en el epicentro creativo de la dramaturgia y la dirección de producción.

“Todo ha sido gradual, desde 2007 estrené mi primer espectáculo de cabaret que escribí y produje; después ya he hecho otros seis espectáculos escritos por mí. Toda la vida he tomado talleres de escritura y dramaturgia, y con ‘Ahí te encargo’ me dieron la oportunidad de primera vez para hacer un trabajo cinematográfica como escritora. Supongo que sí es una ventaja ser actor para luego dedicarte al guionismo, lo ves desde otro lado”.

Agéndalo

“Rotten Mákina” tendrá temporada en octubre y noviembre los viernes a las 22:00 horas y domingos a las 18:00 horas, con funciones en vivo desde el Foro Shakespeare. Boletos en 70 pesos en preventa y 100 pesos el día del evento a través de boletia.com.