Rostros Ocultos presentará el “Crimen Perfecto”

El próximo 15 de agosto (20:00 horas) la banda Rostros Ocultos dará un concierto en línea, en el que también presentarán cápsulas para charlar de la historia detrás de las canciones. Arturo Ybarra, guitarrista y fundador de la banda, en entrevista platicó sobre la decisión de presentar el espectáculo “Crimen Perfecto”: “Estamos preparando este concierto vía streaming. Estábamos renuentes a hacerlo así, primero porque nos cuesta mucho trabajo no estar en un escenario. Somos músicos ochenteros, acostumbrados a estar con la gente ya sea en un festival o en un bar. La idea de encerrarnos en un estudio fue un tanto difícil, pero a petición de la gente, de amigos y melómanos, decidimos hacer este concierto”. Otro factor para hacerlo fue encontrar una plataforma con capacidad confiable y poder transmitir sin problemas técnicos: Rostros Ocultos dará su show por Boletia, con capacidad de hasta 30 mil personas conectadas.

El título de “Crimen perfecto” surge a partir de su más reciente canción, una composición que hicieron en cuarentena y cuyo proceso creativo se verá en “Todo fue una confusión”, el documental sobre la banda: “Se nos ocurrió la idea de grabar el proceso de cómo se escribe una canción, desde cero los cuatro en estudio. Nos tardamos cuatro horas. Nos dimos cuenta con sorpresa de que el sonido allí está. Por más que nos queramos deshacer de nuestra piel el sonido que surgió en el garage en los años ochenta sigue presente. Lo que ha cambiado es que ejecutamos mejor. La canción se grabó en la primera toma”.

Además de presentar el nuevo tema, en el concierto desde el estudio tendrán un setlist diferente a sus presentaciones habituales, al estar basado en las peticiones de la gente en redes sociales: “Se hizo una convocatoria de lo que quieren escuchar. Nos metieron canciones que ya no nos sabemos, aunque son canciones de nosotros, de hace muchos años. De las cosas buenas de la tecnología: Podemos tener una retroalimentación. Hemos usado las redes para tener cercanía con la gente”. Rostros Ocultos ha trabajado en la versión de algunos “Gustos ocultos”, un giro a los gustos culposos en el que cantarán algunas canciones de Los Bukis y Los Terrícolas, entre otros artistas que escucharon en su infancia.

Para Arturo, esta cuarentena “Ha sido hasta cierto punto extraña, son días extraños. Recuerdo a Sergio Aráu (de Botellita de Jerez), que decía cómo no se cumplió con los músicos el precepto bíblico de que los últimos serán los primeros: vamos a ser los últimos. Se cancelaron giras, conciertos, es un golpe a la economía. El tiempo nos permite convivir más con las familias, replantearnos hacia dónde va la música. Todavía es una incertidumbre, se habla que los conciertos regresarán hasta 2021. Me da tristeza que no se considere esencial, box y futbol sí están regresando”.

Sobre el documental (hecho por Roxana Revuelta y Jorge Bidault), Arturo adelantó que ya sólo resta una cuarta parte del proceso: “Hemos estado filmando desde hace un año y medio, recopilando información de archivos, de televisoras, gente que filmó. Hay que recordar que antes no todos éramos fotógrafos y camarógrafos con el móvil. Nos quedamos un poco parados con esto de la pandemia. Pensábamos terminarlo este año, será en 2021. Todos los que filman, la industria cinematográfica también ha sido fuertemente golpeada”, finaliza.