Rosalía estrena video de "Auto Cutre"

Rosalía que ha obtenido fama por su voz, sus movimientos y por sus diversas colaboraciones con J Balvin y James Blake, publicó un nuevo video de la canción "Auto Cutre".

En el video, la cantante española fusiona el flamenco con nuevos ritmos, nuevos pasos de baile, la moda y luce largas uñas que la han caracterizado. El material ha sumado más de 15 mil reproducciones.

YOUTUBE

"Hoy hace un año que saqué Malamente. Hoy hace un año que mi vida cambió con este tema que me permitió conectar con tantas personas... Fue gracias a mis amigos y mi familia q pude emprender El Mal Querer.

Aún no puedo creer que haga solo un año cuando por poco me moría de los nervios pk estaba arriesgándolo todo por este proyecto", escribió en una publicación en Instagram.

"Ha sido 1 año en el que he intentado no dejar escapar una sola oportunidad y trabajar durísimo. Y estoy super agradecida x todo lo q me ha venido y todas las personas q me han ayudado. Cada día q pasa doy las gracias de teneros apoyandome.

Mi musica ni nada de esto tendria sentido sin vosotros", finalizó la cantante.

El material "El mal querer" le valió de seis nominaciones a los Premios Grammy Latinos, llevándose a casa los premios a la Mejor Canción Alternativa y al Mejor Fusión/Interpretación Urbana.

JB