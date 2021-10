Cuando escuchamos el término “Sex Symbol” quizás la primera imagen que se nos viene a la mente es la de Marilyn Monroe con su famoso vestido blanco parada sobre los conductos de ventilación en Nueva York.

Aunque los estándares de belleza han cambiado en las últimas décadas y cada vez son más comunes los movimientos body positive que proponen romper con los clásicos estereotipos de belleza, es verdad que en cada década hay ciertas celebridades que destacan por ser “íconos sexuales”, y robar miles de millones de miradas.

Así como en la década de 1950 la famosa imagen de Marilyn se convirtió en sinónimo de belleza, en la década de 2020 el video viral de la española Ester Expósito moviendo las caderas al ritmo de “El Efecto” de Raw Alejandro es un referente de lo que significa ser un “Sex Symbol”.

Ellas son algunas de las celebridades que se han ganado este título a través de las décadas.

Década de 1920

Greta Garbo

La actriz sueca (nacionalizada estadounidense) fue bastante popular en la década de 1920 gracias a su carrera como modelo, su importante papel en la industria cinematográfica de Hollywood de la época y -por qué no- su atractivo físico, por lo que hoy en día es recordada como uno de los mayores íconos de belleza del siglo pasado.

Greta Garbo. AFP

Década de 1930

Dolores del Río

No podríamos dejar fuera del listado a la mexicana Dolores del Río, originaria de Durango y considerada la primera actriz latinoamericana en triunfar en Hollywood. Dolores es a menudo comparada con la también mexicana María Félix y recordada como uno de los mayores íconos de belleza de México.

Dolores del Rio. HEMEROTECA EL INFORMADOR

Década de 1940

María Félix

Nacida 10 años después de Dolores del Rio, la sonorense María Félix es otra de las grandes figuras mexicanas que se ganaron el título de "Sex Symbol".

María Félix. NTX / ARCHIVO

Judy Garland

La estadounidense Judy Garland triunfó desde joven como protagonista de "El Mago de Oz", sin embargo en su etapa adulta se convirtió en una de las celebridades más aclamadas por Hollywood y un referente de belleza.

Judy Garland. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Década de 1950

Marilyn Monroe

Seguramente no existe un listado de "Sex Symbols" que no incluya a la estadounidense Marilyn Monroe, quien a la fecha es considerada uno de los mayores íconos de la cultura pop de todos los tiempos. Además de ser prácticamente sinónimo del término "Sex Symbol", la actriz fue un emblema de la revolución sexual de principios de la década de los 60.

Marilyn Monroe. ARCHIVO

Década de 1960

Audrey Hepburn

La contraparte de Marilyn Monroe. Mientras la famosa rubia fue el amor platónico del mundo entero en la década de los 50, Audrey Hepburn es un ícono de estilo y fuente de inspiración para miles de millones de amantes de la moda.

Audrey Hepburn. AP/ RONALD GRANT

Década de 1970

Farrah Fawcett

Existen imágenes que pasan a la historia, y un gran ejemplo es la de la estadounidense Farrah Fawcett en traje de baño rojo y con un corte de cabello que marcaría a toda una generación.

Década de 1980

Whitney Houston

La cantante, que en los 90 se popularizaría con el éxito "I Will Always Love You", fue desde los 80 uno de los rostros más conocidos del mundo del entretenimiento y el amor platónico de muchos en el mundo entero.

Whitney Houston. EUROPA PRESS NEWS SERVICE

Década de 1990

Cindy Crawford

La súper modelo Cindy Crawford fue en definitiva uno de los mayores íconos de moda de los 90, y el amor platónico de toda una generación.

Cindy Crawford. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Naomi Campbell

Al lado de Cindy Crawford, la británica Naomi Campbell es otro de los nombres que surgen cuando se habla de "súper modelos". Campbell fue prominente tanto en la pasarela como en publicidad impresa en los 90.

Naomi Campbell. ARCHIVO/ EL INFORMADOR

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone ganó fama al haber protagonizado "Clueless" en 1995, y además haber sido la musa del grupo de rock Aerosmith en algunos de sus videos musicales más populares.

Alicia Silverstone - REUTERS/PAUL HACKETT

Década de 2000

Britney Spears

La Princesa del Pop sigue siendo una de las figuras del mundo del espectáculo más importantes en la actualidad, pero a principios del milenio fue cuando alcanzó el punto más alto de su fama y se convirtió en el "Sex Symbol" de la época de los pantalones de tiro bajo y las boy bands.

Britney Spears. AP/WINDSOR STAR

Dita Von Teese

La estrella del "burlesque" reconocida por su estilo personal inspirado en la moda pin up ha sido uno de los grandes íconos sexuales del siglo XXI.

Dita Von Teese. REUTERS/ STEPHEN HIRD

Década de 2010

Emily Ratajkowski

La modelo nacida en Reino Unido robó miles de suspiros tras aparecer en el controvertido video musical de "Blurred Lines", y desde entonces es una de las modelos más populares y uno de los íconos de belleza más aplaudidos de la actualidad.

Emily Ratajkowski. AP/ EVAN AGOSTINI

Megan Fox

La actriz estadounidense Megan Fox es reconocida entre otras cosas por su innegable atractivo físico, lo cual -según ha confesado ella misma en entrevistas- ha limitado su carrera como artista en el mundo de la actuación.

Megan Fox. REUTERS/ MARK BLINCH

Kendall Jenner

Las hermanas Kardashian-Jenner son en definitiva íconos de la cultura popular de la década de 2010 y de la actualidad. Kendall ha triunfado en el mundo del modelaje y hace un par de años se convirtió en la modelo mejor pagada de la industria, lo que sin duda la convierte en la hermana de Kim Kardashian que más suspiros ha robado en el mundo entero. Tanto amada como controvertida, Kendall ha jugado un papel importante en la época de las redes sociales y los influencers.

Kendall Jenner. AFP

Década de 2020

Ester Expósito

Llegamos al "Sex Symbol" más reciente de esta lista. La razón por la que la española está ubicada como el ícono de belleza más moderno es porque su video viral en Instagram -donde baila al ritmo de Rauw Alejandro- fue uno de los más vistos en la plataforma en época de pandemia.

Ester Expósito. AP/ JOEL C RYAN

