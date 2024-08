Basada en el libro de Colleen Hoover, Romper el círculo es una de las historias literarias que cobra vida en la pantalla grande. Si te gustan este tipo de películas o eres seguidor del libro o la autora, esta es una buena opción para ver en tu sala de cine favorita.

La trama gira en torno a la vida de Lily Bloom, una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio.

Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid desata una intensa conexión entre ellos, pero al tiempo que ambos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan la relación que tenían sus padres.

Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan, repentinamente reaparece en su vida, su relación con Ryle da un vuelco, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una difícil elección para su futuro.

Romper el círculo

(It ends with us)

De Justin Baldoni.

Con Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Isabela Ferrer, Jenny Slate.

Estados Unidos, 2024.

