Roger Waters anuncia segunda fecha en México

El legendario músico Roger Waters ha anunciado una segunda fecha para presentarse en México. Será el jueves 8 de octubre cuando la mente maestra de Pink Floyd vuelva a deleitar a sus seguidores en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con motivo de su gira "This Is Not A Drill", donde brindará un show inédito con un escenario en 360 grados.

MEXICO CITY! A SECOND NIGHT ADDED!



Thursday 8th October 2020

Palacio de los Deportes



Tickets on sale 20th February 2020 at 11:00am CSThttps://t.co/mxbXlyofTM



THIS IS NOT A DRILL

For all dates: https://t.co/CZeEiwwDCM pic.twitter.com/tro525gyzv — Roger Waters (@rogerwaters) February 18, 2020

Fue el pasado 4 de febrero cuando el ex bajista de la banda inglesa confirmó su regreso a tierras aztecas para tocar el 7 febrero en el Domo de Cobre. La venta de boletos será el 20 de febrero a las 11 horas, y los precios irán desde los 780 hasta los 2200 pesos.

La última vez que Roger Waters se presentó en México fue en el 2018. En esa ocasión fue con la gira "Us + Them", en la que tocó clásicos de Pink Floyd como "Time", "Wish You Were Here", "Another Bick In The Wall", "Comfortably Numb", entre otros temas.

