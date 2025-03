Roger Argenis triunfa en los grammy: una victoria histórica en la música infantil

La música infantil vivió un momento histórico en la 67ª entrega de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Roger Argenis, reconocido empresario, productor musical, mánager y cantante, junto con el talentoso compositor y cantante Sam Rodriguez, se alzaron con el premio al Mejor Álbum Infantil por ¡Brillo, Brillo!, de Lucky Díaz y The Family Jam Band. En este proyecto, Roger y Sam forman parte esencial de la banda, destacando entre competidores de la talla de John Legend.

Para Roger Argenis, este gramófono representa un reconocimiento invaluable tras seis años de arduo trabajo. En entrevista, compartió su emoción y sorpresa por el galardón: “Este proyecto es el resultado de años de dedicación, sacrificio y amor por la música. Estar en la misma categoría con artistas tan influyentes es un honor indescriptible. Todavía sigo procesándolo, no me lo creo. Este premio nos motiva a seguir adelante, a crecer y a disfrutar cada paso del camino”.

Antes de su histórica victoria en los Grammy Awards, Roger Argenis y su banda Lucha Lucha! hicieron historia en otro escenario legendario. Un día antes de la gala, se presentaron en el icónico Whisky a Go Go en Hollywood, ofreciendo un espectáculo vibrante y exitoso que reafirmó su talento y energía sobre el escenario. Este show no solo consolidó su presencia en la escena musical, sino que también sirvió como preámbulo perfecto para la gran noche en los Grammy.

Tras este gran logro, Roger Argenis y Sam Rodriguez continúan su camino con nuevos proyectos y una visión más clara de su impacto en la música. Este premio no solo les otorga un reconocimiento global, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades para seguir innovando en el ámbito musical.

Con su pasión y entrega, Roger y Sam han demostrado que la perseverancia y la creatividad pueden llevar a lo más alto de la industria musical. Su triunfo en los Grammy es solo el comienzo de una carrera aún más prometedora.