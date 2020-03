Rocío García hace “match” en Instagram TV

Una de las redes sociales que más utilizan los usuarios en el mundo es Instagram; la cual ha desarrollado diversos proyectos muy divertidos y ha sido el espacio ideal para los influencers, pero poco se ha explorado en ella como plataforma de contenidos de ficción. Uno de los primeros proyectos nacionales que llegan es “Dulce match”, miniserie mexicana cuya primera temporada es de 16 capítulos y que estrena hoy martes 24 de marzo en punto de las 12:30 horas a través de la cuenta @dulcematch.

Este show es escrito y dirigido por Luis Carlos Muñoz en coproducción con Gloria Aura, quienes también son los protagonistas de la historia junto con Lambda García y Rocío García. Es precisamente Rocío quien cuenta en entrevista sobre este proyecto creativo que tiene todo el lenguaje natural que se vive y se desarrolla en las redes sociales.

“Esta serie la escribió Luis Carlos Muñoz, es un actor con quien yo trabajé en una telenovela que se llamó ‘Tres familias’ para TV Azteca hace algunos años y nos hicimos muy amigos desde aquel entonces y teníamos una gran necesidad de volver a trabajar juntos. No se nos daba porque muchas veces no coincides en los proyectos. Entonces él tuvo esta idea, que también es como un poco autogestionarse, surge de esa necesidad de contar las historias que uno quiere, porque a nosotros los actores casi siempre nos toca entrar en historias que alguien más produce o dirige”, comparte Rocío.

Cada capítulo de la miniserie es en formato vertical y dura entre dos y cinco minutos; todos los martes y jueves habrá un episodio nuevo, de hecho, adelanta Rocío que ya se está escribiendo la segunda temporada. La trama es sobre “Alex” (Luis Carlos Muñoz), “Mariana” (Gloria Aura), “Érick” (Lambda García) y “Sandra” (Rocío García), cuatro jóvenes que viven en la Ciudad de México y están insatisfechos con su estilo de vida. El amor, el dinero, los viajes y las relaciones interpersonales son los tópicos que intentan resolver en su día a día.

“Esta es una serie exclusivamente para Instagram TV, utilizando las herramientas con las que todos contamos. A esta plataforma la sentimos como bastante inexplorada en cuestión de hacer ficción, hay mucho tutorial, mucho contenido, pero no se había hecho una serie como tal. Entonces cada capítulo tiene mucho ritmo, el que creemos que se requiere en estos momentos”.

Refiere además Rocío, que lo que buscan también es hablar de cómo la gente ha tomado esta red social para hacerse de una imagen que muchas veces no coincide con lo que realmente son. “Es una crítica muy ligera desde la comedia de cómo proyectamos muchas veces en redes sociales tener un estilo de vida que en realidad no tenemos, o proyectar una imagen que no es compatible al 100% con la vida diaria y de muchas otras cosas que no se muestran en Instagram por obvias razones, porque no es el lugar para contarlas, porque la red social se nutre de un estilo de vida y de una estética particular”.

A Rocío le toca interpretar a esa amiga que busca el momento idóneo para hacerse la selfie o grabar una historia para decir que es fitness o fingir el tono de voz pensando que está en sinergia con quienes la siguen.