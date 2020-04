Roberto Carlos festejará su cumpleaños con concierto en vivo

A live esperada por todos foi confirmada!

No próximo domingo, dia 19, às 19h45, @RobertoCarlos

realiza sua 1ª live em seu canal oficial do YouTube (https://t.co/CNkxBtcNR1), com transmissão simultânea pela Globoplay. A TV Globo exibirá ao vivo as duas primeiras músicas

Anote! pic.twitter.com/6ZHLtDb8OB