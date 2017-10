Robert Plant lanza su disco "Carry Fire"

El músico y cantautor británico Robert Plant liberó este día en las plataformas su nueva producción discográfica titulada "Carry Fire", la décimo primera de su carrera que llega luego de tres años sin material inédito.

Fue producido por el propio compositor al Oeste de Inglaterra y en Gales en los Top Cat Studio in Box, Wiltshire; con grabaciones adicionales en Real World y Rockfield Studios, y la colaboración de Sensational Space Shifters: Justin Adams, John Baggott, Billy Fuller, Dave Smith y Liam "Skin" Tyson.

De acuerdo con un comunicado, Chrissie Hynde, Seth Lakeman y Redi Hasa también acompañaron al cantante en algunas melodías.

"Este disco es todo sobre la intención. Yo respeto religiosamente mis discos pasados, pero cada vez que surge la necesidad de trabajar en algo nuevo, tiendo a tomar como referencia mucho de mi trabajo y en consecuencia todo el ímpetu de la banda se mueve de su zona de confort", expresó el cantautor.

"Carry Fire" está conformado por: "The May Queen", "New World...", "Season's Song", "Dance With You Tonight", "Carving Up The World Again... a wall and not a fence", "A Way With Words", "Carry Fire", "Bones Of Saints", "Keep It Hid", "Bluebirds Over The Mountain" y "Heaven Sent".

Plant realizará una gira mundial para promocionar el álbum. Las fechas serán anunciadas próximamente a través de su página oficial.