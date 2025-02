Robbie Williams o Metallica ¿quién cantará en el Super Bowl 2026?

Tal parece que el mundo del espectáculo se mueve bastante rápido, pues aún no se cumple ni una semana desde que el rapero Kendrick Lamar encendió el escenario más visto de todo Estados Unidos, que ahora, nuevos rumores sobre el próximo artista que podría dirigir el show el próximo año, han salido a la luz.

No ha sido un tiempo largo desde que los Philadelphia Eagles derrotaron a los Kansas City Chiefs en un partido monumental que aparte del deporte, dio mucho de que hablar, ya que como es sabido el show de medio tiempo es una de las puestas en escena más vistas y comentadas del mundo , a lo que Kendrick, el encargado del Super Bowl de este año, aprovechó para montar una gala memorable.

Sin embargo, a pocos días de esto, los usuarios en redes se preguntan quién o quiénes serán los intérpretes que tendrán la tarea de presentarse en uno de los shows más vistos del mundo.

¿Quién se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Tras la actuación de Kendrick diferentes nombres de posibles candidatos surgieron en las redes, sin embargo, algunos resonaron más que otros.

Tal es el caso de Metallica, banda la cual fue aclamada por el público debido a que muchos usuarios aseguran que dicha posibilidad podría resultar cierta, ya que la cercanía del estadio a la sede de Metallica en San Rafael, California, la cual solo está a 60 millas, convierte la situación en una perfecta oportunidad para llevar a cabo su actuación, esta idea motivó a la cadena Billboard a abrir una votación en redes para conocer la opinión del público.

 

Sin embargo, declaraciones del pasado de los integrantes no dejan muchas esperanzas , pues aseguraban que no estarían interesados en participar en un evento de esta magnitud, debido a que, afirman, no encajarían con el estilo extravagante del show.

Otro de los nombres más comentados fue el cantante inglés, Robbie Williams, quien anunció por medio de su cuenta en X, que él sería el artista que presentaría el show de medio tiempo del Super Bowl del próximo año.

"Acaban de pedirme hacer el show de medio tiempo del Super Bowl del siguiente año. Me siento muy honrado. Muchas gracias". Compartió el cantante a través de su cuenta.

OMG. I’ve just been asked to do next year’s halftime at the Super Bowl. So honoured guys. Thank you ����❤️— Robbie Williams (@robbiewilliams) February 12, 2025

A pesar de que la noticia del cantante causó diferentes reacciones en las redes sociales, usualmente este anuncio es revelado a mitad de año, cerca del inicio de temporada, por lo que es bastante prematuro para que sea un hecho.

A su vez, ni la NFL ni Apple Music han confirmado la versión de Williams, así que podría tratarse de una broma o una simple aspiración del cantante británico.

XP