La Velada del Año V se ha convertido en uno de los eventos más esperados en el mundo del streaming , pues la contienda organizada por el youtuber español, Ibaí Llanos, fusiona el boxeo y contenido en vivo, reuniendo a los influencers más populares para enfrentarse en la contienda.

Por tal motivo, este 2025 entre los nombres de las personalidades que encabezaron el cartel oficial, destacaron creadores de contenido de distintas nacionalidades. De los influencers que más emocionaron a los internautas, se encontró la pelea estelar de la categoría femenil, pues será el debut de la tiktoker RoRo Bueno en el boxeo, enfrentándose a la streamer Abby.

Desde su anuncio, la pelea entre RoRo y Abby acaparó rápidamente la atención de cientos de internautas, pues ambas creadoras de contenido comparten sus entrenamientos. Sin embargo, a raíz de un accidente, la tiktoker alertó a sus seguidores sobre su estado de salud.

¿RoRo Bueno participará en “La Velada del Año V”?

Tras algunos rumores y un pequeño distanciamiento de las redes sociales, Rocío López Bueno, mejor conocida en plataformas digitales como RoRo Bueno, compartió detalles sobre su situación.

" Sí, los rumores son ciertos… tengo una fractura en el pie, me la hice entrenando y ha sido un golpe muy duro, cuando me lo dijeron no me lo podía creer y mi mayor preocupación era no recuperarme a tiempo para el combate", mencionó la influencer mientras enseñaba su pierna inmovilizada.

Cabe destacar que la fama de RoRo, causó euforia en TikTok el año pasado por sus videos de cocina donde detalla su proceso al completar laboriosas tareas para satisfacer a su pareja. Un contenido muy diferente al de los demás participantes de la justa deportiva, generando mayor interés sobre el desenlace que tendrá el combate del próximo sábado 26 de julio.

Ante su condición, en el video destacó que la fractura no le impedirá presentarse en La Velada del Año V y seguirá entrenando mientras se recupera de la lesión.

"Tengo un gran equipo a mi lado y confío en mi preparación, tanto en el trabajo que ya he hecho que son casi cuatro meses entrenando 2 veces al día, como en todo el trabajo que me queda aún por dar (...) Estoy lista, estoy comprometida y voy a darlo todo. Porque si tengo algo claro es que cuando tengo un objetivo, lo cumplo", aseguró.

