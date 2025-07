Justin Bieber se sincera sobre su matrimonio y paternidad en su nuevo álbum "SWAG"

Con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, titulado SWAG, Justin Bieber se adentra en uno de los momentos más introspectivos de su carrera musical. A sus 31 años, el artista ha compartido a través de su música temas tan delicados como sus recientes conflictos matrimoniales y su estado emocional.

El disco fue publicado por el sello Def Jam este viernes y contiene 21 temas. Entre ellos destacan colaboraciones con Sexyy Red, Dijon, Lil B, Gunna, Cash Cobain, 2 Chainz y el comediante Druski. Esta producción llega tras cuatro años de su anterior proyecto, Justice (2021).

INSTAGRAM/JUSTINBIEBER

Entre las canciones del álbum se encuentran: All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, Standing on Business, 405, Swag, Zuma House, Too Long y Forgiveness.

En particular, el tema "Walking Away" parece hacer referencia directa a su relación con Hailey Bieber, fundadora de Rhode Skin. En sus versos canta: “Los días pasan volando, no quiero pasarlos contigo / Entonces dime por qué me lanzas piedras a la espalda / Sabes que estoy indefenso”. Y añade: “Chica, sería mejor parar antes de decir alguna tontería / Hemos estado poniendo a prueba nuestra paciencia / Creo que estaríamos mejor si tomamos un descanso”.

Sin embargo, otras letras del mismo tema dejan ver que el amor entre ambos sigue vivo: “Nena, no me voy a ir / Tú eras mi diamante / Te entregué un anillo / Te hice una promesa / Te dije: 'Voy a cambiar' / Es solo parte de ser humano / Estos dolores de crecer / Y nena, no me voy a ir”.

INSTAGRAM/justinbieber

El álbum también incluye una referencia directa a un altercado que tuvo con un paparazzi el mes pasado. En esa ocasión, Bieber gritó: “Soy un papá. Soy un esposo. No lo entiendes. No te está cayendo el veinte. Estoy hablando en serio”. Ese momento fue incorporado en el track Standing on Business, de 50 segundos, con la participación del comediante Druski.

En abril, se supo a través de The Hollywood Reporter que Bieber viajó a Islandia para culminar el álbum. Una fuente cercana reveló que su visita al país fue para encontrar inspiración. Poco antes del lanzamiento, una valla publicitaria en blanco y negro con la palabra SWAG apareció en Islandia. Ese mismo día, Justin compartió en Instagram la lista completa de canciones.

También publicó varias imágenes familiares junto a su esposa Hailey y su hijo Jack. En una foto, aparece sin camisa mientras Hailey sostiene al pequeño de 10 meses. Otra muestra a la pareja abrazada y una más al niño sobre las piernas de su padre mientras Hailey se apoya sobre él.

En sus historias, Bieber compartió un mensaje de su amigo y colega Kid Laroi, quien escribió: “Si no escuchas este álbum cuando salga, no podemos ser amigos. Lo siento, yo no hago las reglas”. A lo que el cantante respondió: “Te quiero, broski”.

La trayectoria de Justin comenzó en 2010 con el álbum My World 2.0. En 2015 obtuvo su primer Grammy por la canción “Where Are Ü Now” y dos años después se llevó un Latin Grammy por su participación en el remix de Despacito junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee. Ha ganado 26 premios Billboard, 18 American Music Awards y 22 MTV Europe Music Awards.

En 2023, Bieber puso fin a su relación profesional con Scooter Braun, su representante desde que fue descubierto a los 13 años en YouTube. Aunque circularon rumores de tensiones entre ambos, los portavoces lo negaron y ninguno hizo comentarios oficiales.

Respecto a su vida personal, en el último año se han intensificado los rumores sobre una posible crisis matrimonial con Hailey. La pareja contrajo matrimonio en 2018 y anunció su primer embarazo al renovar votos en mayo de 2024. Su hijo Jack Blues nació en agosto.

Tras algunas publicaciones crípticas de Justin, incluyendo frases como “Soy un papá con el que no se juega” o “Feliz día del padre para mí, perrita”, los comentarios sobre una posible tensión conyugal aumentaron. Mientras tanto, Hailey ha estado enfocada en su carrera, apareciendo en la portada de Vogue y vendiendo su marca Rhode por mil millones de dólares.

Fuentes cercanas indicaron a US Weekly que Hailey ha enfrentado dificultades personales a pesar de su éxito profesional: “Los problemas familiares han ensombrecido su felicidad”. También se dijo que Hailey ha sido el pilar que ha mantenido unida a la familia mientras Justin atraviesa momentos complicados.

No obstante, ambos se mostraron unidos en una entrevista para Vogue. “He hecho muchas tonterías en mi vida, pero lo más inteligente que hice fue casarme con Hailey”, dijo Justin. Ella, por su parte, contó cómo su esposo la ha enseñado a lidiar con la presión mediática: “He aprendido mucho de Justin. Me dijo: 'Amor, confía en mí, he pasado por esto muchas veces. Aquí no se gana'".

Con información de US Weekly y SUN

BB