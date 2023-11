Ringo Starr y su All Starr Band regresan a México

A poco más de un año de que cancelara su visita a México por un doble contagio de Covid-19, el exBeatle Ringo Starr anunció que retomará sus planes y ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La noticia se dio a conocer este lunes, a un día de la esperada llegada del que fuera compañero de banda de Ringo Starr, Paul McCartney, quien este martes ofrecerá el primero de dos shows que tiene planeados para el Foro Sol.

"Una leyenda de la música vuelve a nuestro país para hacernos pasar una noche inolvidable junto a su All Starr Band, ¡nos vemos el 5 de junio", aseguró OCESA a través de sus redes sociales.

El show del baterista de 83 años, que además se anuncia a unos días del lanzamiento del llamado último tema de The Beatles, "Now and then", tendrá su preventa el 17 de noviembre en punto de las 14:00 horas, mientras que la venta al público en general será el día 18, a la misma hora.