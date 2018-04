Ringo Starr firma acuerdo con BGM sobre toda su carrera

El cantante y compositor británico Ringo Starr ha firmado un acuerdo "exclusivo de publicación mundial" sobre toda su carrera, tanto en solitario como cuando formó parte de The Beatles, con la discográfica BMG, anunció hoy la compañía.

Además de los derechos sobre un catálogo musical de más de cincuenta años, BGM también tendrá en exclusiva las nuevas composiciones de Starr, señaló la discográfica en un comunicado, que no precisa la parte económica del acuerdo.

El acuerdo incluye más de 150 canciones, entre ellas las contribuciones como compositor para los "Fab Four", sobre las que destaca su debut en este ámbito en 1968 con "Don't Pass me By".

Otros temas de la famosa banda de Liverpool como "What Goes On", "Octopus's Garden", "Dig it" o "Maggie Mae", también pasan a ser propiedad de la compañía musical de origen alemán.

Además, BMG se hace con la totalidad de la carrera en solitario de Starr, cuyo verdadero nombre es Richard Starkey, que se compone de 19 álbumes de estudio.

"It Don't Come Easy", "Photograph" o "Back Off Boogaloo" son solo algunas de las canciones más recordadas de la trayectoria del beatle en solitario, que hace apenas unos días era nombrado por el duque de Cambridge Caballero del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham.

"Ringo ha sido durante mucho tiempo uno de los músicos más brillantes del mundo", manifestó la discográfica, al tiempo que resaltó su faceta como "filántropo incansable".

El director general de la compañía, Hartwig Masuch, subrayó que "Ringo Starr es una artista contemporáneo con una historia increíble" y que la empresa que lidera esta "excepcionalmente orgullosa" de haber sido escogida para "representar el pasado y futuro de sus canciones".

Por su parte, Starr agradeció el "entusiasmo" mostrado por BGM al haberse hecho con tu catálogo completo.

"Me encanta hacer música, el proceso de composición de las canciones y juntar música antigua y nueva. Es genial estar trabajando con BGM", manifestó.

JB.