Ringo Starr desea “Cambiar el mundo”

Desde su estudio, usando lentes de Sol y con su vibra de “amor y paz” el baterista ayer recordó que la pandemia de la COVID-19 afectó sus giras del 2020 y que lo sigue haciendo hasta este momento, por lo que asegura que este año no ofrecerá conciertos:

“No saldré este año pero ya tengo la lista del tour del próximo, me acaban de enviar el itinerario”, comparte el músico en una conferencia virtual con medios internacionales entre los que estuvo presente EL INFORMADOR.

Pese a que por el momento no ofrecerá presentaciones, la actividad para el baterista no para, pues este 24 de septiembre lanzará su nuevo EP, titulado “Change the World”. El músico británico comparte cuatro canciones en las que suma colaboraciones con músicos como: Trombone Shorty y Linda Perry.

“Let’s Change the World”, “Just That Way”, “Coming Undone” y “Rock Around the Clock” son los temas que componen esta novedad musical, de la cual Ringo platicó: “Linda Perry escribió ‘Coming Undone’, que me encanta. Quiso tener un solo de trombón. Pensaba que sería genial tener un trombón, y pensé en Trombone Shorty. No podía salir mal, tiene ‘trombón’ en su nombre”.

Para el ex Beatle, trabajar nuevo material siempre conlleva abrir los oídos a nuevas posibilidades: “Hay sorpresas que tengo cuando hago un disco”. Sobre la mencionada canción, Ringo resaltó el papel de Trombone: “Se convirtió en una sección de vientos por él, fue su idea. Funciona muy bien, se siente muy diferente del lugar a dónde íbamos. Es una canción muy triste a su manera, pero esa sección la levanta. Y sucedió gracias a Trombone Shorty”.

A propósito del título del EP, el baterista y vocalista recalcó en los pequeños gestos que nos ayudan a cambiar el mundo: “Sean amables, considerables, sean comprensibles, tengan paz. Es lo que me encanta. Yo vivo en Estados Unidos, pero la mitad del mundo se muere de hambre, la mitad del mundo no tiene agua. Deberíamos tener agua si estamos en este planeta, pero están bebiendo agua contaminada. En unos años será difícil respirar por la contaminación en el aire. Hay que empezar por ser amable con los vecinos, con los amigos, con la gente de a un lado”.

El EP incluye un clásico del rock, incluso considerado como un tema fundacional del género: “Rock Around the Clock”. En su versión, Ringo invitó a Joe Walsh (guitarrista de Eagles y concuño de Starr). Del mítico tema, el músico recordó que fue durante su infancia cuando lo escuchó por primera vez, luego de salir del hospital, cercano a su cumpleaños: “Recuerdo el momento como si fuera ayer. Decidieron dejarme salir por mi cumpleaños. Primero fuimos a Londres, luego a Liverpool, y hacia la Isla de Man. Era increíble, fuimos a ver ‘Rock Around the Clock’, la película”.

La elección de sumar el tema a su producción fue un gusto: “Quise hacer ‘Rock Around the Clock’ porque puedo, es mi EP”. Un aporte original, adelantó Ringo, son los arreglos: “Si escuchamos los covers de ‘Rock Around the Clock’ todos tocan el mismo solo”.

El músico habló sobre Charlie Watts, su colega baterista de The Rolling Stones: “Todos extrañamos a Charlie, un gran ser humano, el tipo callado”. En particular, rememoró una fiesta que dio Ringo en los setenta en la que Watts estuvo de invitado: “Estaban Charlie Watts y John Bonham (baterista de Led Zeppelin). John se sentó en el set de batería, estaban ahí y mientras tocaba el bombo se alejaba con cada golpe. Mientras tanto Watts y yo lo deteníamos. La imagen hubiera sido un éxito en TikTok, era una gran toma”.

Sobre la banda que lo catapultó a la fama mundial, The Beatles, Ringo platicó de las novedades que vienen, como el documental “The Beatles: Get Back” de Peter Jackson: “El documental quedó de seis horas de duración, saldrá en Estados Unidos en tres días (en el fin de semana de Acción de Gracias): se divide en El comienzo, La mitad y El final. Me encantó, porque estoy en él (risas). Seis horas no es suficiente, se ve cómo trabajamos muy duro, con subidas y bajadas emocionales”. Ringo afirmó que el cineasta neozelandés Peter Jackson sigue trabajando en la producción, a pocas semanas de su estreno: “Está rehaciendo algunas cosas, espero verlas pronto. Es una afinación detallada”, finalizó.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ