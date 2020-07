Ringo Starr celebra sus 80 años con paseo virtual por los éxitos de The Beatles

El baterista de los legendarios Beatles Ringo Starr celebró este martes su cumpleaños 80 con un evento virtual, en el que varias celebridades le acompañaron a cantar clásicos del cuarteto de Liverpool, y que sirvió para recaudar dinero para varias organizaciones, incluida Black Lives Matter.

“Estoy celebrando con mis amigos de una manera nueva este año…”

Muchos fanáticos quedaron decepcionados pues esperaban un reencuentro virtual entre Starr y el otro sobreviviente de los Beatles Paul McCartney pero lo que recibieron fue un video de archivo de ambos cantando "Helter Skelter".

Normalmente el músico británico reúne a cientos de músicos y fanáticos con cada aniversario pero la pandemia le obligó a cambiar la tradición.

"Como la mayoría de ustedes saben, me gusta una buena fiesta de cumpleaños... pero éste es un mal año para organizar una reunión de cualquier tipo", dijo el músico británico, sentado detrás de una batería con una máscara de colores adornada con el signo de la paz.

"Así que estoy celebrando con mis amigos de una manera nueva este año... vamos a tener que mantener nuestra distancia debido al coronavirus".

Celebridades amigas, de Sheryl Crow y Kenny Loggins al cineasta David Lynch, grabaron voces y tributos en video, mientras Starr introducía éxitos del catálogo de los Beatles y del suyo propio.

"Come Together", "All You Need is Love" y "With a Little Help From My Friends" fueron algunos de los temas que se emitieron en una ecléctica mezcla de grabaciones de archivo de conciertos y grabaciones caseras vistas en directo por unos 130 mil fanáticos.

Para despedir la fiesta, Starr anunció "Tenemos a Paul... ¡y hasta estoy tocando con él!", antes de presentar las imágenes de los músicos filmadas en Los Ángeles el año pasado.

Pero como McCartney había sido publicitado como el invitado principal del programa, algunos fanáticos expresaron su descontento con su ausencia.

McCartney envió un tuit más temprano deseando un "feliz cumpleaños a SIR RICHARD alias RINGO". "Que tengas un gran día, mi viejo amigo", añadió.

Ambos tocan juntos en ocasiones, incluido el concierto en el Dodger Stadium el año pasado como parte de la gira "Freshen Up" de McCartney.

AC