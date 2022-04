Rihanna: ¡Se disculpa! Influencer reconoce que "rompimiento" de la cantante era mentira

El influencer Louis Pisano, quien ayer jueves en su cuenta de Twitter anunció el rompimiento entre Rihanna y A$AP Rocky por una infidelidad, reconoció la tarde de este viernes haberse equivocado al publicar información no confirmada y ofreció disculpas a quien se sintió afectado.

En un mensaje posteado en su red social, Pisano dice que acepta todas las consecuencias que le atraiga su acción.

El jueves, Pisano aseguró que la pareja de cantantes había terminado su relación porque el rapero habría engañado a la cantante con una diseñadora, rumor que fue retomado por medios internacionales.

Hoy, la señalada aseguró que todo era mentira y si había decidido hablar, era por el respeto y afecto que le tiene a Rihanna y A$AP Rocky.

Pisano, quien ahora se tomará un tiempo fuera de redes sociales, fue directo en esta ocasión.

"Anoche tomé la tonta decisión de tuitear información que había recibido. No voy a hablar de fuentes, culpar a otros, porque al final del día yo tomé la decisión de redactar ese tuit", se lee en su texto reciente.

"Acepto plenamente las consecuencias de mis acciones y cualquier daño que hayan causado. No tengo excusa para ello. Voy a tomarme un tiempo fuera de twitter para descubrir cómo puedo comenzar a hacer mejor uso de mis plataformas, ya que me he alejado de usarlas para un trabajo más positivo", escribió.

Rihanna y A$AP Rocky no se han pronunciado al respecto. La intérprete subió esta tarde a su cuenta de instagram una foto de su embarazo y la frase "sólo un poco de tiempo para la próxima era".

JM