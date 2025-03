Shakira anunció la inauguración de su nueva exposición en México

Debido al éxito de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, la cantante colombiana anunció la apertura de una exposición de vestuarios, instrumentos y artículos conmemorativos en la CDMX, esto gracias al récord de conciertos que tuvo la cantante en la capital mexicana.

"Por ahora México es el país afortunado que tiene esta experiencia", dijo Cristina Martín, integrante del equipo de curadores y directores creativos de la exposición. "Justo se ha decidido hacer por eso, por esa relación tan especial que tiene Shakira con México".

Incluye imágenes del fotógrafo y cineasta Jaume de Laiguana, quien ha dirigido los videos de Shakira de "Loca", "Gypsy" y "Las de la intuición". Las imágenes de De Laiguana fueron curadas directamente por el equipo de Shakira y algunas son muy actuales, con el vestuario que usa actualmente en su gira.

Llega a CDMX SHAKIRA | ESTOY AQUÍ EXPERIENCE, una exhibición temporal que te sumergirá, de forma gratuita, en el universo de @shakira a través de espacios temáticos que revelan su evolución, su proceso creativo y los momentos que han marcado su carrera en una experiencia… pic.twitter.com/bsvzSSmEfo— Ocesa Total (@ocesa_total) March 18, 2025

También hay vestuario original que Shakira ha usado en ocasiones especiales como la Copa América, los Grammy y videos musicales. Una sala inmersiva en la que se proyectan preciosas que representan "el poder transformar vivencias en arte, vulnerabilidad en fuerza y adversidad en resiliencia", valores de una mujer fuerte que Shakira destaca en su más reciente álbum "Las Mujeres Ya No Lloran".

La exposición cierra con un espacio dedicado a la relación de la estrella colombiana con sus fans mexicanos. Incluye un arco decorado como una trajinera de Xochimilco y todo tipo de objetos, desde boletos de conciertos, afiches autografiados, un Dr. Simi caracterizado como Shakira e incluso una pasta de dientes con la imagen de la artista. "Ha sido curada junto con los fans, es una serie de objetos que ellos han ido recopilando durante 20 o 30 años", dijo Martín.

¿Cómo asistir a la nueva exposición de Shakira en México?

Para asistir a la exposición, presentada en una galería temporal en la colonia (barrio) Roma, es necesario registrarse en línea. La exposición estará abierta al público desde el viernes hasta el 30 de marzo. Está previsto que ingresen en grupos pequeños de visitantes cada 15 minutos. Los organizadores esperan a unos 10.000 asistentes y señalaron que ya hay muchos registrados.

La muestra también cuenta con una tienda de mercancía oficial y se presenta en el marco de los siete históricos conciertos con entradas agotadas de la gira de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana.

"He tenido la suerte de estar con los presidentes de los clubs de fans, me han contado unas historias preciosas, me han enseñado fotos de ellos con Shakira en diferentes ocasiones, se ve que muchos tienen hasta relación personal con ella, para mí eso ha sido como lo más emotivo", dijo Martín sobre el montaje de la exposición. "Se siente una conexión súper auténtica y se ve que el amor es mutuo, para mí ha sido lo más bonito".

ML