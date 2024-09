Ricardo Peralta asimilará en terapia su paso por "La Casa de los Famosos México"

Este fin de semana, Ricardo Peralta se convirtió en el séptimo eliminado de “La Casa de los Famosos”. Tras 50 días de permanencia en el reality se convirtió en uno de los participantes más polémicos de esta segunda temporada debido a algunos comentarios que emitió y por un peculiar TOC que padece.

En entrevista con EL INFORMADOR, el influencer, actor y comediante confiesa que su permanencia en la casa más famosa de México la asimilará en terapia.

Justo este lunes, tras salir de la gala del programa, Ricardo fue recibido por sus amigos, quienes ya en casa, hablaron con él sobre todo lo sucedido mientras estuvo encerrado.

“Me estoy sorprendiendo mucho, hay cosas de las que yo no tenía nada entendido. Ya me dijeron que me como los mocos (risas)”.

Este Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) Ricardo ya lo había explicado antes de entrar a la casa, es una manía que tiene de picarse la cara, pero no es en realidad que se coma los mocos, aunque en pantalla parece todo lo contrario, “pero una disculpa México porque qué asco”.

Antes de ingresar al reality, Ricardo era una de las personas más queridas por el público y tras su permanencia, su número de seguidores bajo mucho.

Sobre cómo entiende el fenómeno de que la audiencia un día puede amarte y al otro odiarte y su manifestación en redes sociales, confiesa: “No voy a mentir, es fuerte".

"Estando adentro, algo a mí me decía, 'no lo estás haciendo muy bien Ricardo'. De pronto tengo una conciencia sobre mí mismo y sabía que un buen de cosas no estaba haciendo bien. Por eso hubo un momento dentro de la casa donde yo le decía a Karime que me nominaran, porque sabía que si pasaba, yo iba a salir. Y no lo digo desde un lugar de ego, estaba seguro, pero también pensé que tal vez era porque no estaba dando tanto contenido de chiste y de risa, que tampoco lo di, creí que iba a ser puro brillo, pero no me salía ni un chiste”.

Ricardo Peralta mostró una actitud oscura en el programa lejana al personaje cómico por el que es conocido en sus redes sociales. ESPECIAL/Televisa

Expresa “Pepe”, como también se le conoce en YouTube, que no entendió el juego: “Me encerré (en sí mismo), la gente vio a un Ricardo como depresivo, el Ricardo de la oscuridad…. Que yo creo que el ser humano es un compuesto de todo. Y sí puedo decir que para mí había días muy complicados para despertar y decir… ‘otro día más, qué fuerte’”.

Sin embargo, la última semana al interior de la casa, Ricardo volvió a ser divertido, tal y como la gente de redes sociales lo conoce.

Respecto a su permanencia en el cuarto Tierra y cómo la convivencia con personalidades tan fuertes permeó en su comportamiento para sacar esa oscuridad, confesó que debió hablar alto para hacerse notar ante los demás.

“Todo lo que diga México hermoso, sepan que no es para justiciarme. Esta es una verdad que siento en mi corazón, de pronto siento que yo tenía que hablar más fuerte para que me escucharan, sentía que tenía hablar enojado y gritar”.

“Y no lo digo como para decir, ‘ellos me obligaron’, pero uno también quiere ser escuchado. Además, el sobrevivir me llevó a tomar unas decisiones y permitir comentarios que en otro momento yo también diría que qué fuerte. Eso es lo que más me va a doler cuando me eche mi clavado a ver todo, porque ayer (lunes) la intervención estuvo potente porque mis amigos saben que yo aguanto".

De hecho, a sus amigos y a la gente que ha estado al rededor de Ricardo, también les llegó el hate del público.

"He estado en las redes un rato y ya sé cómo es esto, cuando algo explota le repercute a todo su alrededor, soy muy consciente de ello y toca afrontar".

Ricardo es una persona muy vocal desde sus redes sociales al respecto de la diversidad y las minorías, por lo que su enfrentamiento con Arath y la opinión que dio sobre el feminismo levantaron ámpula entre el público.

"Me va tomar tiempo asimilarlo, me va tomar un rato ver todos los videos y echarme ese clavado doloroso. También me va a tomar tiempo reconstruirme mental y emocionalmente con la ayuda de mi terapeuta. No es una chamba sencilla".

Resalta que también tendrá que quitarse el hábito de sentir que sigue en la casa, porque le quedaron pequeños hábitos como acomodarse el micrófono cuando ya no lo tiene o sentir que se tiene que llevar la ropa al baño para no sentir que lo van a ver desnudo.

"Eso, de la forma más light, pero ya en terapia van a salir una serie de capas que tendré que ir desenvolviendo además de todo este daño colateral que repercutió en la gente y cómo todo eso me va a ser sentir. Estoy muy consciente de que me va tocar un camino fuerte y lo quiero hacer porque es necesario".

Para finalizar, sobre la amistad con Sian Chiong, de quien se enamoró en el reality, y con Agustín Fernández, quien también se conmovió con su salida, refiere Ricardo que habrá conversación con ellos y con todas las personas que así lo gusten y lo deseen. "Aquí yo estoy siempre dispuesto a ser mejor persona".

