Hace unos meses, Ricardo O'Farrill sacudió al mundo del stand up mexicano con una serie de acusaciones en contra de Daniel Sosa y Mau Nieto. Y por primera vez, el "sosafado" reveló su verdad sobre el altercado.

Al asistir al evento, a O'Farrill se le impidió el paso al enlace nupcial entre Nieto y Carla Fernández. Ello detonó la crisis del standupero que lo llevó a exhibir a Sosa de haberlo amenazado de muerte y drogar a una mujer para tener relaciones sexuales con ella.

Tras la disputa, Sosa se mantuvo en silencio, pero no fue hasta que asistió al programa "Miembros al Aire" que se defendió de los señalamientos de "Richie".

"No pasó nada. Fue una boda… Mau se la pasó increíble, fue un gran evento", explicó a propósito del día en que se suscitaron los hechos.

El standupero de 29 años aseguró que las acusaciones de O'Farrill fueron falsas y agregó que a pesar de ello sigue teniendo un cariño especial por quien fuera su amigo.

"Hubo demasiada gente y hubo un altercado con una persona que todo mundo conocemos y queremos mucho. Para empezar, voy a aprovechar para decir que todo lo que se dijo sobre mí es absolutamente falso".

Sosa enfatizó que había decidido no hacer declaraciones por respeto a su amigo y a la familia de O'Farrill, pues existe un tema de salud mental de por medio en la polémica.

"No me gustaría hablar mucho de eso por respeto a mi compadre Ricardo, que está pasando por un mal momento, y sobre todo a su familia porque al final de cuentas somos humanos. La mamá, el papá, la hermana prenden la tele y ven ahí el nombre de su hijo hablando cosas buenas o malas... es muy fuerte", agregó.

El comediante se mostró preocupado por Ricardo O'Farrill, quien desde hace meses atrás estaba cambiando su manera de comportarse, lo cual sería la razón de la crisis que lo llevó a internarse en una clínica mental.

"Por respeto a ellos no me gustaría hablar mucho del tema, pero es un gran reflejo de la importancia de la salud mental. No hay que jugar con eso, hay cosas que sí pasan. Todo mundo vimos cómo estás bien, cómo tienes a un amigo que es a todo dar… y de repente ves una transformación", destacó en el programa.

Sin dar más detalles, Daniel Sosa dejó en claro que el episodio lo afectó por las reacciones que se generaron en redes sociales.

En la polémica, Sofia Niño de Rivera también salió involucrada y al respecto señaló que se encontraba preocupada por la salud mental de Ricardo O'Farrill.

MF