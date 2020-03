Revelan primer vistazo del "batimóvil" en "The Batman"

El director de cine Matt Reeves, encargado de la nueva película “The Batman”, reveló en redes sociales las primeras imágenes del “Batimóvil” que se usará en el filme protagonizado por Robert Pattinson.

Se trata de tres instantáneas donde se puede apreciar perfectamente el frente, lado y parte trasera del clásico coche del superhéroe de “Ciudad Gótica”. Asimismo, revela un poco más del traje de “Batman”, cuyo papel ahora se encarga de interpretar Robert Pattinson.

Recientemente el mismo director compartió un video donde revela la caracterización de Pattinson como “Batman”.

El rodaje de “The Batman” inició a finales de enero y espera estrenarse en la pantalla grande en junio de 2021.

El elenco de "The Batman" incluye también en un papel destacado a Zoë Kravitz, que interpretará a “Catwoman” y quien será, de esta forma, la sucesora en este rol de estrellas como Michelle Pfeiffer ("Batman Returns", 1992), Halle Berry ("Catwoman", 2004) o Anne Hathaway ("The Dark Knight Rises).

Junto a Pattinson y Kravitz también aparecerán en "The Batman" los actores Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, John Turturro y Jeffrey Wright, entre otros.

Este proyecto que encabeza Matt Reeves, cuya filmografía se compone de cintas como "Cloverfield" (2008), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) y "War for the Planet of the Apes" (2017), ha tenido una gestación muy larga y compleja.

Con información de EFE

AC