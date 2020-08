Revelan fecha de estreno de "The Undoing", con Nicole Kidman y Hugh Grant

Nicole Kidman y Hugh Grant ya tienen fecha de regreso a la televisión como protagonistas de la nueva miniserie "The Undoing".

La historia basada en la novela "Should Have Known" de Jean Hanff Korelitz, presenta a la pareja de “Grace” y “Jonathan Fraser” (Kidman y Grant) cuya vida perfecta parece desmoronarse cuando una noche sucede una muerte violenta que conlleva a una serie de terribles revelaciones. Es en medio del desastre público que se extiende que Grace debe deshacer su vida y crear una nueva para su hijo (Noah Jupe) y su familia.

Esta mañana HBO reveló la nueva fecha de estreno para el próximo 25 de octubre después de que tuvo que retrasarse a causa de la pandemia.

El reparto de la serie limitada lo completan Edgar Ramírez, Lily Rabe y Noma Dumezweni, entre otros.

La historia es dirigida por Susanne Bier y creada y escrita para televisión por David E. Kelley.

AC