Pese a que por primera impresión podemos creer que los premios internacionales son totalmente reconocidos por todo mundo esto no siempre es así, inclusive llegando a ignorar su existencia para quienes son premiados con tal galardón.

Este es el caso de Arturo Rivera famoso taquero al frente de la taquería “El Califa de León” quien en entrevista expresó su confusión al recibir la ansiada estrella Michelin, uno de los reconocimientos más importantes en relación a la gastronomía internacional.

Es importante destacar que la taquería de Arturo “El Califa de León” ubicado en la Ciudad de México es la única en todo el mundo en tener una estrella Michelin , por lo que este reconocimiento es sumamente importante para la gastronomía mexicana.

En entrevista con EXA de la mano del locutor Jessie Cervantes, Rivera compartió que la noticia de su estrella Michelin, lo tomo con total sorpresa, ya que inclusive el no se consideraba un chef sino un “común” parrillero.

Según lo destacado durante la entrevista realizada a Arturo Rivera, él nunca busco este reconocimiento no obstante, un día de trabajo común llegaron un par de hombres a la taquería, sin saber que en efecto se tratan del equipo Michelin, encargados de evaluar a los futuros premiados.

Tras una enorme sorpresa y ser invitado al evento que premiaría su establecimiento, el 14 de mayo de 2024 La taquería “El Califa de León” recibió este importante reconocimiento gastronómico.

Tras recibir tal reconocimiento el galardonado explica que en un primer instante se confundió con el premio pensado que en efecto había ganado las conocidas llantas Michelin , ya que relacionó este nombre con el conocido producto para automóviles, no fue sino después que le explicaron el verdadero motivo del reconocimiento, llevándose para si mismo una divertida anécdota.

“Es que yo pensé que me había ganado unas llantas para mí bocho, escuchas Michelin y piensas en llantas. Me dijeron que me había ganado algo mejor”.