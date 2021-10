J Balvin aprovecha polémica: lanza línea de ropa con tema de hot dogs

No cabe duda de que en el mundo de la farándula hay quienes aprovechan las polémicas para su beneficio, y que tienen en mente la frase "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí". Y es que lo parecía una discusión en redes sociales entre el cantante Residente y J Balvin, ha terminado con la producción de una línea de ropa para el cantante colombiano de reggaeton.

Hace unos cuantos días J Balvin y René Pérez, mejor conocido como Residente, dieron de qué hablar al verse envueltos en una polémica en redes sociales. Luego de conocer las nominaciones a los Latin Grammy, el cantante colombiano se quejó de que en la Academia Latina de la Grabación no valoraban a los intérpretes del género urbano, que "sí necesitaban su rating, pero no les mostraban respeto", esto debido a las pocas nominaciones que recibió. Inclusive, pese a que otros artistas del género sí recibieron varias nominaciones, Balvin les invitó a boicotear el evento y no presentarse.

Ante esto, Residente contestó a J Balvin cuál era su autoridad para pedir a los colegas que no se presentaran en la ceremonia, alegando además que sería una fiesta especial para los latinos al ser Rubén Blades homenajeado.

Luego, en un tono más personal precisó que su capacidad de composición era de una calidad cuestionable, y que su música se asemejaba a los hot dogs: "Te explico, para que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", dijo Residente al respecto de su popularidad entre el público.

Ante ello, el colombiano simplemente afirmó que respetaba su punto de vista. Sin embargo, poco después Balvin comenzó a publicar fotografías en sus redes, con puestos callejeros que venden hot dogs, en clara alusión a Residente.

Como era de esperarse, los memes no tardaron en llegar y tanto usuarios de redes sociales como otros cantantes se posicionaron y pronunciaron respecto a ambos bandos, pero ahora el cantante colombiano volvió a robarse las miradas al llevar la discusión a otro nivel: ahora lanzó una peculiar línea de ropa y accesorios con motivos de hot dogs, como parte de su mercancía oficial. Se trata de una colección que incluye piezas con frases características de José, pero también con imágenes del ya tan popular hot dog.

La línea cuenta con prendas como una sudadera, playera y gorra, todas con el ya famoso hot dog; además también pusieron a la venta una poster con la característica frase de J Balvin "para mi gente". Estos productos ya los puedes adquirir a través de la página oficial de la mercancía de J Balvin y cuentan con envíos internacionales.

