Rels B estrena su tema “Yo Pr1mero”

Tras cerrar un 2022 lleno de éxitos internacionales con “Cómo dormiste?” y “Pa quererte”, una gira internacional sold out y posicionarse en el top 20 Global de Spotify, Rels B ofrece “Yo pr1mero” donde se le puede ver más cercanos al pop rock latino. Con esta canción, confirma su perspectiva hacia la vida: vivir a su manera, sin preocuparse por lo que piensen los demás y presentándose como el principal y único protagonista.

“Voy yo primero, no quiero na’ de los demás. ¿A quién le importa lo que yo hago? ¿Dónde está el problema? Bebé no soy una moneda pa’ que to’s me quieran Ay pa’ mi vida nueva, ahora yo tengo un lema: Voy yo primero”.

Bajo la producción impecable de Edgar Barrera y Harto Rodríguez, ganadores de varios Latin Grammys, donde además lo acompañan en el videoclip grabado en las calles de Nueva York, continuando con la fuerte apuesta del formato vertical, rompiendo la frontera entre los videoclips convencionales y el contenido en redes sociales.

¿Quién es Rels B?

Tras un tiempo en la escena independiente, Rels B AKA Skinny Flakk, ha conseguido posicionarse como uno de los artistas urbanos de habla hispana más exitosos del momento, formando parte de la nueva generación de oro española. Su carismática voz e inconfundibles melodías se han ganado al público de diferentes países, llenando grandes recintos con sus últimas giras, no solo en España, sino en Latinoamérica y Estados Unidos.

El artista cuenta con varias docenas de Discos de Oro y Discos de Platino; 17.7 millones de oyentes mensuales en Spotify, 4.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube y vídeos que sobrepasan los 380 millones de views.

El éxito internacional “Cómo dormiste?” rompió récords en la carrera del artista, entrando al #11 del Top Global en Spotify y en más de 15 charts de diferentes países. Alcanzó Disco de Oro en México y Disco de Platino en España y Argentina.

Durante el primer semestre del 2022, Rels B se posiciona como un fenómeno vende tickets con 150 mil entradas vendidas, tras alcanzar ambiciosos sold out en el inicio de su gira “Flakk Tour”. Logrando así, agotar dos veces el Palacio de los Deportes de CDMX y el Movistar Arena de Buenos Aires con 44 mil y 30 mil entradas vendidas respectivamente, en un tiempo récord. La lista de sold out continúa con reconocidos venues en las principales ciudades latinoamericanas, como Santiago de Chile, Monterrey, Guadalajara, Bogotá y Medellín. Añadiendo así, sus primeros shows en Estados Unidos, entre esos Nueva York, Los Ángeles, Miami y Dallas, los cuales también colgaron el cartel de sold out.

