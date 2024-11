Rels B en CDMX 2025: ¿Cuándo y a qué hora salen los boletos de la venta general?

Rels B, el aclamado cantante español, está listo para conquistar México con su gira "A New Star World Tour" en 2025. Esta gira es un hito significativo en su carrera, destacando su evolución artística y su conexión con los fans.

¿Cuándo y a qué hora inicia la venta general para sus presentación en CDMX? Entérate a continuación.

Rels B se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2025. Al igual que en otros conciertos, Ocesa Total ofreció una preventa exclusiva para tarjetahabientes de Citibanamex. La preventa comenzó hoy 26 de noviembre desde las 11:00 am y los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

Pero no te preocupes si no tienes una tarjeta Citibanamex, ya que aún tendrás una nueva oportunidad para conseguir tus boletos. La venta general se abrirá mañana 27 de noviembre también a las 11:00 am.

Conciertos de Rels B en México

9 de agosto: Plaza de Toros, Tijuana

Plaza de Toros, Tijuana 23 de agosto: Foro GNP Seguros, Mérida

Foro GNP Seguros, Mérida 28 de agosto: Arena VFG, Guadalajara

Arena VFG, Guadalajara 29 de agosto: Arena Monterrey, Monterrey

Arena Monterrey, Monterrey 6 de septiembre: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

¡Tenemos 2da fecha de Rels B con A New Star World Tour en CDMX! ��❤️�� #PreventaCitibanamex: 28 de noviembre.

Venta general a partir del 29 de noviembre. pic.twitter.com/TIKdcnBibE— Ocesa Total (@ocesa_total) November 26, 2024

Precio de los boletos para Rels B en CDMX

Los precios de los boletos varían según la sección del recinto:

Pista: $2,305.75

$2,305.75 Nivel B: $2,549.75

$2,549.75 Nivel C: $1,939.75

$1,939.75 Nivel D: $1,329.75

$1,329.75 Nivel E: $1,085.75

 

¡No te lo pierdas!

