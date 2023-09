Este viernes 8 de septiembre, el canal de televisión ¡Hola! TV rememora el primer año sin la Reina Isabel II con una programación exclusiva durante esta semana a través de tres especiales de estreno, del cual hoy es la última entrega, los cuales están dedicados a diferentes ámbitos de su larga vida y reinado.

Reina Isabel II. EFE.

El primero de los especiales titulado El estilo de la reina se estrenó el 4 de septiembre, el cual repasó en detalle su forma de vestir y su evolución a través de siete décadas; desde los primeros conjuntos hasta los abrigos y sombreros que tanto la caracterizaron al final de su vida. Y siempre, detrás de cada outfit, un guiño.

Reina Isabel II. EFE.

Siguió el 5 de septiembre con Fotografiando a Isabel II, su vida en imágenes, un recorrido por el inmenso archivo visual de los setenta años que abarcó su reinado, el más longevo de la historia del Reino Unido, y que ha dejado imágenes icónicas que marcaron épocas.

Reina Isabel II. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Y la programación cierra este viernes 8 de septiembre con Descubriendo a Isabel II. Y es que pese a que no nació para ser reina, con sólo 25 años asumió la jefatura de la Corona británica y, desde entonces, su vida ya no dejó de estar bajo el ojo público. No obstante, en este especial se descubre el archivo privado de sus películas caseras, en las que se muestra su lado más natural y desconocido.

Además de estos estrenos exclusivos, ¡Hola! TV aprovecha la efemérides para dedicar parte de La Hora ¡Hola! a recordar a la reina británica. Y, de igual forma, Coronas y Palacios, Especiales Realeza: La coronación de Isabel II y Royals a través del espejo, que rendirán su particular homenaje con programas centrados en su figura, cuyo fallecimiento puso fin a toda una era.

Los horarios de los Especiales Realeza son LATAM 7:30PM MX, 8:30PM COL/ 9:30PM VEN/ 10:30PM ARG y US: 9:30PM/8:30PM C.

