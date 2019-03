Regina Murguía acepta romance con integrante de Magneto

Regina Murguía, cantante de JNS, aceptó vía redes sociales que tiene un romance con uno de los integrantes de Magneto, Tono Beltranena.

La también actriz rompió el silencio luego de que se difundieran unas fotos de ella con el cantante besándose en la calle, esto podría haber pasado desapercibido y hasta de manera normal, pero el problema se debe a que el guatemalteco está casado y tiene dos hijas.

Por tal razón, la JNS subió a su Instagram Stories dos escritos donde explica la relación que tiene con Beltranena y que su intención nunca ha sido esconder el amor.

"No quiero entrar mucho en polémica con la nota que salió ayer, solamente quiero que sepan que uno no siempre es el protagonista o a quien le toca hablar del tema. Todo tiene su momento. Gracias a todos lo que me han escrito para ofrecerme su apoyo, quiero que sepan que yo estoy muy tranquila".

"Si no lo había hecho público es justamente porque a veces las cosas son más grandes que uno, justamente para no dañar los procesos en los que otras personas se encuentran", escribió.

La intérprete de "Bailando" y "Hace un minuto" aseguró que no estaba escondiendo nada y lanza una reflexión para los medios donde asegura que no todos los temas son públicos.

"En ningún momento se intentó ocultar algo y menos el amor, muestra de eso son las fotos que publica la revista, nadie se estaba escondiendo. Pero creo que todos sabemos que hay situaciones que no son temas públicos todo el tiempo."Hay momento para todo, así como hay intimidad y momentos delicados por los que se pueden estar pasando...", escribió para luego volver agradecer el apoyo de la gente que quiere y aclarar a las personas que la están criticando que sus comentarios no los va a tocar.

Hasta el momento, Tono Beltranena no ha dicho nada con respecto a que lo están señalando como un hombre infiel.

